Ông Trump giục EU áp thuế 100% với Trung Quốc, Ấn Độ

Nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ thúc giục châu Âu áp thuế mạnh tay với Trung Quốc, Ấn Độ để gây sức ép lên Nga trong vấn đề Ukraine.

Mức thuế ông Trump muốn Liên minh châu Âu (EU) áp lên tới 100% với Trung Quốc. Ông cũng khuyến khích khối này có động thái tương tự với Ấn Độ.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là khách mua chủ chốt của dầu Nga. Nguồn thu từ dầu khí đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga. Phương Tây nhiều năm qua tìm cách siết nguồn thu từ năng lượng của Moskva để gây sức ép buộc họ chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tàu container tại Liên Vân Cảng tại Giang Tô (Trung Quốc) tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Một nhóm quan chức châu Âu đang ở Washington để bàn bạc vấn đề phối hợp trừng phạt Nga. Trong khi đó, Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng áp thuế nhập khẩu tương tự, nếu EU chấp thuận yêu cầu trên. "Về cơ bản họ nói: Chúng tôi sẽ làm điều này, nhưng các ông cũng phải làm cùng", nguồn tin của Reuters tiết lộ.

Nếu EU chấp nhận đề xuất của Mỹ, đây sẽ là sự thay đổi trong chiến lược của khối này. Đến nay, EU vẫn ưu tiên cô lập Nga bằng các biện pháp trừng phạt, hơn là thuế nhập khẩu.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ liên tục dọa áp thuế các nước mua dầu Nga. Tháng trước, ông nâng gấp đôi thuế nhập khẩu với Ấn Độ vì việc này, lên 50%. Tuy nhiên, ông vẫn chưa tăng thuế với Trung Quốc.

Ông Trump gần đây còn phàn nàn rằng EU chưa hoàn toàn tách rời khỏi Nga, dù khối này cam kết sẽ chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng của nước này. Moskva năm ngoái vẫn cung cấp 19% khí đốt nhập khẩu cho EU.

Dù vậy, cũng trong ngày 9/9, ông Trump gợi ý Mỹ có thể tăng cường thương mại với Ấn Độ. Trên mạng xã hội, ông viết rằng Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực giải quyết rào cản thương mại giữa hai nước, đồng thời cho biết ông chờ đợi cuộc trao đổi sắp tới với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hà Thu (theo Reuters)