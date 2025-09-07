Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu Nga

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ vẫn mua dầu Nga vì tính kinh tế, bất chấp việc bị Mỹ áp thuế nhập khẩu 50%.

Ngày 5/9, trên kênh truyền hình địa phương CNN-News18, bà Sitharaman khẳng định nước này không có kế hoạch dừng mua dầu Nga. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.

"Chúng tôi phải quyết định nguồn cung nào phù hợp với mình nhất. Vì thế, chúng tôi chắc chắn vẫn mua", Sitharaman nói. Bà cho biết Ấn Độ sử dụng phần lớn ngoại tệ mà nước này có được để mua dầu thô và nhiên liệu tinh chế. Trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, dầu và nhiên liệu tinh chế chiếm 25% tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

Tàu chở dầu Vladimir Monomakh của Rosneft đi qua eo biển ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Từ sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, dầu Nga bị Mỹ và châu Âu xa lánh. Ấn Độ tận dụng cơ hội này để mua dầu Nga giá rẻ và hiện là khách hàng lớn nhất của sản phẩm này. New Delhi nhiều lần khẳng định việc họ mua dầu Nga đã giúp thị trường duy trì được sự cân bằng. "Dù là dầu Nga hay sản phẩm nào khác, chúng tôi sẽ quyết định mua hàng ở đâu phù hợp nhất với nhu cầu, từ giá cả, logistics đến các thứ khác", Sitharaman nói.

Tuy nhiên, Mỹ không hài lòng với việc này. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu thứ cấp với các nước vẫn nhập khẩu dầu Nga, nhằm tăng sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Đầu tháng 8, ông áp thêm 25% thuế với hàng nhập khẩu Ấn Độ, nâng tổng thuế lên 50%.

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ "mang tính cơ hội", kéo tụt nỗ lực cô lập Nga của toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vài ngày trước thúc giục Ấn Độ hỗ trợ đồng đôla, khôi phục đàm phán thương mại với Washington và dừng mua dầu Nga.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng nói chuyện. Người Trung Quốc bán hàng cho chúng tôi. Người Ấn Độ cũng vậy. Họ không thể bán cho nhau được đâu. Chúng tôi mới là người tiêu dùng của cả thế giới", Lutnick cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg. Ông dự báo Ấn Độ quay lại đàm phán với Mỹ sau 1-2 tháng nữa để có thỏa thuận thương mại.

Các cuộc nói chuyện giữa Ấn Độ và Mỹ gần đây chững lại. Tháng trước, kế hoạch tới New Delhi của một đoàn quan chức thương mại Mỹ đã bị hủy bỏ. Kể từ đó, chưa có cuộc gặp trực tiếp nào giữa hai bên diễn ra.

Hà Thu (theo Reuters)