Ông Trần Quang Hưng được giao quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Ông Trần Quang Hưng, Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc kiêm quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ông Hưng sinh năm 1987, có hơn 15 năm công tác trong ngành. Ông từng là Phó vụ trưởng Kinh tế số và Xã hội số, Phó cục trưởng và quyền Cục trưởng An toàn thông tin, trước khi về làm Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Trần Quang Hưng, chiều 23/9. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Hưng cho biết Trung tâm Công nghệ thông tin không đơn thuần là một đơn vị vận hành hệ thống kỹ thuật mà đang trở thành hạ tầng số của ngành khoa học và công nghệ, nơi kiến tạo nền tảng dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định chiến lược.

Ông cho rằng, Trung tâm phải thể hiện vai trò dẫn dắt của Bộ về chuyển đổi số, làm mẫu để các bộ ngành, địa phương tham khảo. Quyền Giám đốc Trung tâm cho biết sẽ thiết lập quy trình chuẩn mực dữ liệu, quản trị số minh bạch, bảo đảm an toàn an ninh mạng theo hướng "rõ ràng, ra kết quả, không chồng chéo, không hình thức".

Hoạt động của Trung tâm sẽ tập trung vào những dự án nền tảng, có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là dữ liệu dùng chung, nền tảng quản lý, điều hành và dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao, đồng thời ứng dụng AI, dữ liệu lớn, nền tảng mở, tạo ra cách làm, mô hình mới.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhận định, khối lượng công việc về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó, có việc chưa từng triển khai.

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Bộ quyết định điều động ông Hưng về Trung tâm Công nghệ thông tin, bởi "đây là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm, thời gian công tác lâu trong ngành, có chuyên môn sâu về an toàn thông tin, năng động, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao", Thứ trưởng nói.

Từ nay đến 30/12, Trung tâm được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như triển khai nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của ngành; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thành kết nối chia sẻ với cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. Trung tâm cũng phải hoàn thành việc triển khai chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 tại Bộ.

Thứ trưởng cho rằng Trung tâm khi triển khai công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Bộ không thể thực hiện "một mình", cần có các đơn vị khác phối hợp. Ông giao Trung tâm hỗ trợ các đơn vị khác chuyển đổi số, đồng thời giải thích cho họ hiểu về tầm quan trọng của việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Trọng Đạt

Nhà mạng phải đảm bảo liên lạc ứng phó siêu bão Ragasa

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư AI và bán dẫn

Việt Nam muốn trở thành cầu nối về tri thức, công nghệ