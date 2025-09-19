Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư AI và bán dẫn

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin ký hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc, thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư phát triển lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và bán dẫn - Cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc", do Cục Công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan xúc tiến CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức tại Seoul ngày 18/9. Tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đầu tư và phát triển sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục CNCNTT

Theo ông, với môi trường chính trị - kinh tế ổn định, uy tín quốc tế ngày càng nâng cao, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Amkor Technology, Hana Micron, Intel, Synopsys, Renesas Electronics, USI Electronic.

"Sự quan tâm và dòng vốn đầu tư của các tập đoàn này không chỉ góp phần hình thành chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam mà còn mở ra triển vọng gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất chip và ứng dụng AI, tạo nên giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế", đại diện Cục cho biết.

Sự kiện cũng là hội nghị quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực AI và bán dẫn được tổ chức tại Hàn Quốc, đánh dấu năm khởi đầu cho việc tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư giữa hai nước trong các năm tiếp theo.

Trước sự hiện diện của nhiều tổ chức, doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn như NIPA, Amkor Technology, FPT Semiconductor, CMC, ông Lịch nhấn mạnh công nghiệp bán dẫn được xem là nền tảng cốt lõi của các ngành công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Đây được đánh giá là lĩnh vực mũi nhọn, có tốc độ phát triển mạnh mẽ và tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, và là lĩnh vực mà Việt Nam đang phát triển, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ số toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Wang Sung Ho, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc (KFIA) ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Hai bên thống nhất hợp tác liên quan đến tham vấn và hỗ trợ chính sách, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), trao đổi thông tin và phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

"Việc này sẽ là bước khởi đầu cho nhiều dự án, sáng kiến chung giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia trong tương lai, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp bán dẫn", đại diện Cục Công nghiệp CNTT cho biết.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tìm hiểu, nắm bắt rõ hơn về các chính sách, cơ chế ưu đãi mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai cho hai lĩnh vực chiến lược này. Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức của hai nước trực tiếp trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, từ đó đề xuất những giải pháp hợp tác thiết thực và bền vững.

Lưu Quý