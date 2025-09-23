Nhà mạng phải đảm bảo liên lạc ứng phó siêu bão Ragasa

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nhà mạng có biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc, ứng phó với siêu bão Ragasa sắp đổ bộ.

Ngày 22/9, Bộ Khoa học và Công nghệ ra công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ yêu cầu Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Bưu chính, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính thực hiện nghiêm việc ứng phó siêu bão.

Cục Viễn thông sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai biện pháp ứng phó với bão.

Cục Bưu điện Trung ương được giao đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đi chỉ đạo ứng phó bão khi có yêu cầu.

Vụ Bưu chính phải chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, rà soát hệ thống đường thư bưu chính, lên phương án bảo đảm an toàn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.

Một người đang nghe điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố là đầu mối chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Các Sở được giao xác định khu vực mất liên lạc do ảnh hưởng của bão Ragasa để phối hợp với Cục Viễn thông, chỉ đạo doanh nghiệp roaming giữa các mạng nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông tin về các khu vực có trạm BTS kiên cố cần ưu tiên điện lưới, đồng thời đề nghị Sở Công thương ưu tiên tiên cung cấp xăng dầu cho doanh nghiệp viễn thông, phục vụ chạy máy phát điện trạm BTS khi mất điện lưới.

Bộ giao các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc, gia cố nhà trạm, cột ăng ten, trạm thu phát sóng di động, các tuyến truyền dẫn và mạng ngoại vi có khả năng bị ảnh hưởng, bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng.

Các nhà mạng phải sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn, theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, nhà mạng cũng phải sẵn sàng roaming dịch vụ với các mạng khác, ngay sau 30 phút khi có yêu cầu.

Các mạng di động phải cung cấp danh sách trạm BTS kiên cố cho các Sở, để thông báo người dân đến sạc pin điện thoại khi cần thiết, tăng cường xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ mất liên lạc.

Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh, hiện đã đạt cấp siêu bão, phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm nguy cơ giông lốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, đến 4h ngày 25/9, bão trên đất liền nam tỉnh Quảng Châu, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đến 4h ngày 26/9 thì ở trên đất liền Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Trọng Đạt

