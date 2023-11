Ông Tập ôn lại kỷ niệm về nhóm 'lão bằng hữu' ở Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc về chuyến thăm bang Iowa, Mỹ, hồi năm 1985 và nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân giữa hai nước.

"Trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của tôi, tôi đã ở nhà của gia đình Dvorchak tại bang Iowa. Tôi vẫn nhớ địa chỉ của họ, số 2911 đường Bonnie Drive. Đó là lần đầu tôi gặp trực tiếp người Mỹ. Những ngày ở cùng họ là điều không thể quên được. Với tôi, họ đại diện cho nước Mỹ", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong tiệc tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở California, ngày 15/11.

Ông Tập nhắc lại chuyến công tác tới Muscatine, bang Iowa, năm 1985, với tư cách người đứng đầu một phái đoàn về chế biến thực phẩm của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Ông Tập, khi đó 31 tuổi, đã được nhóm cư dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt trong hai tuần. Nhóm cư dân Muscatine này vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc hàng thập kỷ và được gọi là nhóm "lão bằng hữu" ở Mỹ của ông.

Trong tiệc tối 15/11, ông đã mời nhóm "lão bằng hữu" tới dự. Tại Trung Quốc, cách gọi "lão bằng hữu" thể hiện cảm tình với đối phương, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy.

Ông Tập Cận Bình (thứ ba từ phải qua) trong chuyến công tác ở Muscatine, Iowa, Mỹ, năm 1985. Ảnh: CCTV

Từ câu chuyện về nhóm cư dân Muscatin, ông Tập nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong quan hệ Trung - Mỹ.

"Nhân dân đặt nền tảng cho quan hệ hai nước. Cảnh cửa quan hệ Trung - Mỹ do người dân mở, những câu chuyện về hai nước do người dân viết", ông Tập nói, thêm rằng tương lai quan hệ song phương cũng sẽ do người dân tạo ra.

Trung Quốc ngày 15/11 tuyên bố sẽ mời 50.000 thanh niên Mỹ đến Trung Quốc tham gia các chương trình trao đổi và học tập trong 5 năm tới nhằm mở rộng giao lưu giữa người dân hai nước, đặc biệt là giữa giới trẻ.

Gary Dvorchak, con trai nhà Dvorchak và giờ là người quản lý Ngôi nhà Hữu nghị Trung - Mỹ, nơi ông Tập đã ở năm 1985, cho biết ông rất "vui mừng và vinh hạnh" khi gặp lại Chủ tịch Trung Quốc vào tối 15/11.

Ông Gary chia sẻ thêm dự định biến ngôi nhà ông Tập từng ở thành bảo tàng để mọi người đến tham quan sau khi cải tạo vào năm 2024. Ông hy vọng ngôi nhà của mình có thể thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Thành viên nhóm "lão bằng hữu" của ông Tập cũng tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc sẽ tạo ra bầu không khí tích cực và tạo điều kiện cho kết nối hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần này tới Mỹ dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và đã có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden hôm 15/11.

Nhà Trắng cho biết lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã "thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về hàng loạt vấn đề song phương và quốc tế, cũng như trao đổi quan điểm về những khác biệt giữa hai bên".

Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Tập bày tỏ mong muốn Trung Quốc và Mỹ "trở thành đối tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng chung sống hòa bình", thêm rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và AI.

Ngọc Ánh (Theo Global Times)