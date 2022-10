Ông Putin ký sắc lệnh tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-1

Tổng thống Putin ký sắc lệnh yêu cầu chính phủ Nga thành lập công ty tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-1, sau khi nhà đầu tư Mỹ rút lui.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin khí ngày 7/10, chính phủ nước này sẽ thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn để tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư dự án Sakhalin-1 là Exxon Neftegas, công ty con của tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil.

Sắc lệnh nêu lý do thành lập doanh nghiệp Nga để tiếp quản dự án Sakhalin-1 là "nguy cơ đối với môi trường tự nhiên và rủi ro xảy ra thảm họa nhân tạo, cũng như mối đe dọa đối với an toàn của con người, lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế Nga", do pháp nhân nước ngoài vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Dàn khoan Orlan trên biển Okhotsk. Ảnh: RIA Novosti.

Exxon Neftegas giữ 30% cổ phần của đơn vị vận hành dự án Sakhalin-1. Ngoài Exxon Neftegas, tập đoàn Rosneft của Nga và ONGC của Ấn Độ sở hữu 20% cổ phần đơn vị vận hành Sakhalin-1, Sodeco của Nhật Bản giữ 30%.

Sắc lệnh ngày 7/10 yêu cầu các cổ đông không phải pháp nhân Nga phải gửi thông báo cho chính phủ nước này trong một tháng để cho biết họ có ý định giữ lại cổ phần trong dự án Sakhalin-1 hay không.

Exxon Neftegas hồi tháng 3 tuyên bố rút khỏi dự án để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tình trạng bất khả kháng được áp dụng với Sakhalin-1 một tháng sau đó, khiến hoạt động của dự án gần như bị đình chỉ.

Chính phủ Nga hồi tháng 8 thành lập công ty mới để tiếp quản hoạt động của dự án Sakhalin-2, sau khi tập đoàn dầu khí Anh tuyên bố rút lui. Tập đoàn Mitsubishi và công ty thương mại Mitsui & Co. của Nhật sau đó thông báo giữ lại cổ phần trong dự án Sakhalin-2.

Hai dự án Sakhalin-1 và Sakhalin-2 được triển khai ở trên vùng biển Okhotsk ở phía đông bắc đảo Sakhalin. Giếng dầu đầu tiên của dự án Sakhalin-1 được khoan vào năm 2003, dự án có công suất 250.000 thùng/ngày.

Vị trí các dự án Sakhalin-1 và Sakhalin-2. Đồ họa: Science Direct.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, NHK)