Ông Medvedev: Phương Tây muốn hủy diệt Nga

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói phương Tây có kế hoạch dài hạn để hủy diệt nước này, nhưng Moskva sẽ đạt các mục tiêu ở Ukraine.

"Nga đang triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và sẽ đạt được hòa bình theo điều kiện của chúng tôi", Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết trong bài phỏng vấn trên TASS hôm nay.

Ông Medvedev cho rằng cuộc chiến năm 2008 giữa Nga với Gruzia, sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xung đột ở Ukraine là một phần trong nỗ lực của Mỹ cùng đồng minh nhằm hủy diệt Nga.

"Mục tiêu luôn giống nhau: hủy diệt Nga", ông nói. "Đây là nguyên nhân gốc rễ của một quá trình địa chính trị bài Nga, cực kỳ gây hấn, do phương Tây khởi xướng".

Theo ông Medvedev, nếu có cơ hội, hãy giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên bàn đàm phán. "Nhưng khi không còn cách nào khác, bạn buộc phải đáp trả bằng vũ lực. Thật không may, ở cả Gruzia và Ukraine, chính quyền hai nước đã không cho Nga sự lựa chọn nào khác".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn ở ngoại ô thủ ô Moskva ngày 25/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/8/2008, Nga can thiệp quân sự vào Gruzia với lý do bảo vệ hai khu vực đòi ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia. Sau 5 ngày giao tranh, ông Medvedev, khi đó là tổng thống Nga, lệnh chấm dứt chiến dịch tại Nam Ossetia, đồng thời thông qua kế hoạch hòa bình 6 điểm do Pháp làm trung gian.

Cuối tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói mục tiêu quân sự của nước này ở Ukraine không còn chỉ tập trung vào Donbass ở miền đông, mà mở rộng sang miền nam và các khu vực khác. Ông Lavrov cảnh báo "các mục tiêu địa lý của Nga sẽ còn tiến xa hơn nữa so với ranh giới hiện tại" nếu phương Tây còn tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine.

Tình báo quân đội Anh ngày 6/8 cho biết các lực lượng Nga gần như chắc chắn đang tập trung ở miền nam Ukraine, dường như để đối phó với một cuộc phản công từ quân đội Ukraine hoặc chuẩn bị tấn công. Họ đánh giá hầu hết giao tranh sẽ chuyển từ miền đông sang mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Như Tâm (Theo TASS)