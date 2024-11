Ông Bill Clinton xem concert của Taylor Swift

Cựu Tổng thống Bill Clinton đưa gia đình đến hòa nhạc của Taylor Swift tại Canada, khen ca sĩ tôn trọng khán giả.

Trên chương trình Live with Kelly and Mark ngày 25/11, ông Bill Clinton, 78 tuổi, kể trải nghiệm xem concert The Eras Tour tại sân vận động Rogers Centre, Toronto. Ông đi cùng vợ - bà Hillary Clinton, 77 tuổi, con gái Chelsea Clinton, 44 tuổi, cháu gái Charlotte, 10 tuổi, và một số người bạn.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết đây là lần đầu xem Taylor Swift biểu diễn trực tiếp, nói cuối cùng cũng hiểu vì sao ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn và được nhiều cô gái trẻ yêu thích. "Thật thú vị khi nhìn tụi nhỏ, nhất là cháu ngoại tôi tận hưởng đêm nhạc cùng vợ của một người bạn mà Chelsea quen biết hơn 20 năm trước và các con gái của họ. Tất cả đều hát và thuộc lòng mọi ca khúc", ông nói.

Vợ chồng nhà ông Clinton tại phòng VIP sân vận động Rogers Centre. Ảnh: ABC

Ông cũng khen Taylor Swift tôn trọng người hâm mộ khi biểu diễn liên tục trong hơn ba giờ đồng hồ, nhận xét cô không giống những nghệ sĩ khác. Ông còn cho biết đã nhảy theo tiết mục You Belong With Me của cô.

Khi người dẫn chương trình hỏi liệu Charlotte và những người bạn của cô bé có nhờ ông dùng vị thế của mình để gặp riêng Taylor Swift sau cánh gà, ông Clinton trả lời: "Tụi nhỏ chưa từng xin và nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng không thể giúp. Sân vận động rất lớn và bạn phải đi qua một sân bóng để có thể đến hậu trường".

Cựu Tổng thống Bill Clinton và ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: ABC/ AP

Ông Bill Clinton, 78 tuổi, tên thật là William Jefferson Clinton. Ông là tổng thống thứ 42 của Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001. Năm 1975, ông kết hôn với bà Hillary Clinton, sinh năm 1947, và có một con gái. Bên cạnh sự nghiệp chính trị, ông viết nhiều sách như Between Hopes and History (1996), My Life (2004), Back To Work (2011), My President's Daughter (2021).

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, doanh thu từ chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift, kéo dài từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Toronto là một trong hai chặng cuối cùng khép lại chuỗi concert, gồm sáu buổi trong hai tuần (14-16/11 và 21-23/11). Trong đêm cuối tại Toronto, Taylor Swift bật khóc khi nói về việc tour diễn sắp khép lại, cảm ơn êkíp hỗ trợ suốt thời gian qua. Những show cuối dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/12 tại Vancouver.

Ngoài cựu Tổng thống Bill Clinton, một số nhân vật quyền lực và các sao từng là khán giả. Hôm 22/11, video Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhảy theo ca khúc mở màn - You Don't Own Me - tại concert gây chú ý. Tháng 6, khoảnh khắc Thái tử Anh William nhảy theo ca khúc Shake It Off tại đêm diễn ở London gây sốt.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim hòa nhạc "Taylor Swift | The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Phương Thảo (theo Page Six)