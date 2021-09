O'Hara vào nhóm sao đẹp với áo Công Trí

Diễn viên Catherine O'Hara được bình chọn sao mặc đẹp ở Emmy với trang phục do Công Trí thiết kế.

Catherine O'Hara là một trong những sao tham dự lễ trao giải Emmy lần thứ 73 hôm 19/9. Cô chọn một thiết kế màu đỏ trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Công Trí. Trang phục được làm từ lụa chiffon cao cấp, xử lý bằng kỹ thuật xếp lớp, tạo cảm giác bay bổng nhẹ nhàng cho phần thân trên. Quần vải crepe dáng suông giúp tôn chiều cao cho nữ diễn viên. O'Hara phối bộ đồ cùng trang sức của Anne Sisteron. Tạp chí Harper's Bazaar bình chọn cô là một trong 10 sao mặc đẹp tại sự kiện bên cạnh Michaela Coel, Anya Taylor Joy, Elizabeth Olsen...

Diễn viên Catherine O'Hara diện trang phục của Công Trí trên thảm đỏ Emmy 2021. Ảnh: AFP

Catherine O'Hara sinh năm 1954, được biết đến là diễn viên, nhà văn người Mỹ gốc Canada. Cô ghi dấu ấn với các phim Home Alone, Coming Up Rosie, Second City Television, Beetlejuice, Frankenweenie... O'Hara từng nhận được một giải Quả Cầu Vàng, hai giải SAGs, hai giải Emmy...

Catherine O'Hara vào nhóm sao đẹp ở Emmy 2021 Catherine O'Hara (phút thứ 1:53) và Renee Elise Goldsberry (phút thứ 2:01) khoe dáng ở Emmy 2021. Video: Instyle

Ngoài O'Hara, hai diễn viên khác cũng diện trang phục của Công Trí gồm MJ Rodriguez và Renee Elise Goldsberry ở sự kiện này. Goldsberry diện váy màu trắng với phần thân trên làm bằng vải tweed, nhấn bằng chi tiết lông vũ. Phần thân dưới làm từ vải tơ tằm mềm mại, tạo sự thướt tha cho mẫu thiết kế. Người đẹp phối váy cùng trang sức gồm nhẫn và hoa tai ton-sur-ton cùng trang phục.

Diễn viên Renee Elise Goldsberry mặc đầm Công Trí ở Emmy 2021. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ở tiệc hậu Emmy, MJ Rodriguez chọn áo lưới được thực hiện trong 200 giờ với các công đoạn xử lí vải, may, đan cầu kỳ. Trước đó, cô từng ba lần diện các thiết kế của Công Trí lên thảm đỏ.

