Gabrielle Union diện váy Công Trí kỷ niệm ngày cưới

PhápDiễn viên Gabrielle Union chọn váy ngắn sexy của Công Trí trong tiệc kỷ niệm ngày cưới.

Gabrielle Union cùng chồng - vận động viên bóng rổ Dwyane Wade - tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới hồi tháng 8. Cặp sao dừng chân tại Pháp đúng dịp kỷ niệm ngày cưới hôm 3/9. Trong bữa tiệc tối lãng mạn ở Paris, người đẹp diện bộ váy vàng bất đối xứng, tông vòng một, vai trần cùng đôi chân. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Công Trí ra mắt trên Vogue đầu tháng 5.

Cô phối váy sandals ánh bạc cùng chuỗi dây chuyền nhiều lớp. Trong khi đó, Wade gây ấn tượng bằng suit trắng cách tân, đeo dây chuyền pha lê hai lớp cùng kính phi công, mang giày thể thao đồng điệu.

Trong bộ đầm Công Trí, Gabrielle Union nắm tay chồng ở tiệc kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Instagram Gabrielle Union

Trước đó, cô viết trên trang cá nhân: "Không gì có thể ngăn cản chúng tôi lúc này. Bảy năm đã trôi qua. Người bạn tốt nhất của em, người thầy tuyệt vời nhất, người cố vấn và nguồn cảm hứng, tình yêu của em, chồng em. Em yêu anh". Theo People, cuộc sống hôn nhân của Union viên mãn. Cô trải qua hai đời chồng. Sau khi chia tay Chris Howard, cô cưới Dwyane Wade năm 2014 tại Miami, Florida. Cặp sao đón con gái đầu lòng năm 2018 nhờ phương pháp mang thai hộ.

Cặp sao toát lên vẻ thời thượng, ăn ý trong chuyến du lịch Pháp. Ngoài váy Công Trí, Gabrielle Union còn diện đầm của Valentino (phải). Ảnh: Instagram Gabrielle Union

Nữ diễn viên và nhà thiết kế Công Trí bắt đầu hợp tác từ năm 2019 đến nay. Tháng 5/2019, Gabrielle Union từng mặc một thiết kế của anh trong buổi ra mắt chương trình L.A.'s Finest tại Mỹ. Bộ váy dáng suông vải tweed đính pha lê Swarovski dọc thân, bả vai và cánh tay gắn lông vũ.

Gabrielle Union sinh năm 1972 tại Mỹ, cao 1,7m, được Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm ngoái. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1990, cô được biết đến qua các phim: 10 Things I Hate About You, Bring It On, The Brothers, Deliver Us from Eva, Daddy's Little Girls, Think Like a Man, Top Five... Người đẹp từng là gương mặt quảng cáo cho các hãng thời trang lớn gồm: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Anna Sui, Calvin Klein, DKNY...

Thời trang thảm đỏ của Gabrielle Union Thời trang thảm đỏ của Gabrielle Union. Video: MaximoTV, Sceenslam

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á, một trong "100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật" tại các quốc gia từ năm 2014. Thiết kế của anh được nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế chọn, như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Beyoncé, Miley Cyrus, Rihanna, Jennifer Lopez, Charlize Theron, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama... Anh từng làm giám khảo nhiều cuộc thi về thời trang, nhan sắc như Project Runway (2014, 2015), The Face Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019...

Ý Ly