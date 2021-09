Mỹ nhân Thụy Điển diện đầm Công Trí

CanadaRebecca Ferguson - diễn viên Thụy Điển - mặc váy Công Trí lên thảm đỏ Liên hoan phim Toronto hôm 11/9.

Rebecca Ferguson cùng đoàn phim đến Liên hoan phim (từ ngày 9 đến 18/9) để quảng bá tác phẩm Dune do cô cùng Timothée Chalamet, Zendaya đóng. Cô gây ấn tượng trong bộ đầm đen bất đối xứng, cut-out tôn eo. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Công Trí, làm từ tơ cao cấp nhập khẩu Mỹ, dựng phom bằng kỹ thuật draping và mất 60 tiếng thực hiện.

Rebecca Ferguson diện đầm Công Trí trên thảm đỏ Liên hoan phim Toronto 2021. Ảnh: AFP

Để chuẩn bị cho sự kiện, stylist của nữ diễn viên liên hệ với nhà thiết kế Công Trí từ đầu tháng 9. Bộ đầm vừa vặn với hình thể Rebecca Ferguson mà không cần chỉnh sửa nhiều. Trước khi tới Canada, cô và đoàn phim dự Liên hoan phim Venice ở Italy.

Dune là một trong những bom tấn được mong đợi năm nay. Bộ phim viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert, nội dung theo chân công tước Paul Atreides trong hành trình sinh tử bảo vệ vận mệnh của thiên hà.

Sinh năm 1983 ở Thụy Điển, Rebecca Ferguson nổi lên là "đả nữ" hàng đầu Hollywood sau series Mission: Impossible. Ngoài ra, người đẹp gây chú ý với các vai trong The White Queen (2013), The Girl on the Train (2016), The Greatest Showman (2017), Men in Black: International (2019)...

Ý Ly