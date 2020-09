Nuôi sống bé sinh cực non nhỏ như chiếc bánh mì

Bé trai chào đời nặng 700 g, nhỏ như chiếc bánh mì, sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cân nặng 2,4 kg.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đánh giá đây là trường hợp nhẹ cân nhất trong số các trường hợp sinh cực non hiếm gặp tại bệnh viện.

Trẻ chào đời ở tuần thai thứ 27, nhập viện ngày 15/6 trong tình trạng toàn thân lạnh, tím tái, thở chậm, bầm tím vùng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ sơ sinh kém, thể trạng non yếu.

Trẻ sinh cực non được chăm sóc đặc biệt hơn nhóm trẻ sinh non khác vì không thể tự thở, tự ăn hoặc tự giữ ấm. Trẻ thở qua máy, nuôi trong lồng ấp giúp duy trì thân nhiệt ổn định, theo dõi huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, điều trị nhiễm trùng. Đồng thời, bé được nuôi ăn bằng đường truyền tĩnh mạch.

Khó khăn nhất đối với em bé này là các cơ quan trong cơ thể chưa hoàn chỉnh, da mỏng, gầy và rất bé. Bé phải đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là bệnh lý về phổi, nhiễm trùng màng trong, bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.

Các bác sĩ cấp cứu tích cực, đảm bảo thân nhiệt, hô hấp, đường máu, dinh dưỡng, chống vàng da và chống nhiễm khuẩn cho bé. Khi bé có thể tự bú, tự thở, thích nghi được với môi trường tự nhiên, bé rời lồng ấp, được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo.

Sau 3 tháng nỗ lực chăm sóc và nuôi dưỡng tích cực, ngày 9/9, bé được các bác sĩ khoa Nhi trao lại cho gia đình trong tình trạng khỏe mạnh, tỉnh táo, khóc to, tự thở, môi hồng. Cân nặng gần gấp 4 lần khi sinh, từ 700 g lên 2,4 kg.

Em bé ngày ra viện nặng 2,4 kg, sau 3 tháng điều trị sinh cực non. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Bác sĩ Đặng Thành Chung, Trưởng khoa Nhi, cho biết những nguy cơ gây sinh non như bà mẹ có tiền căn sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, hút thuốc, uống rượu, đa thai, tử cung dị dạng, viêm cổ tử cung, hở eo tử cung... Một số trường hợp sinh non không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ khuyên thai phụ nên khám thai định kỳ, theo dõi quá trình thai nghén, đến bệnh viện kịp thời khi có dấu hiệu sinh non. Những tiến bộ của y học sinh sản ngày nay giúp nuôi sống trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân. Tuy nhiên, cần đảm bảo hồi sức tích cực vào những giờ vàng đầu tiên (6 giờ đầu sau sinh), trẻ được tiếp cận đầy đủ phương tiện y tế hiện đại nhất, mang lại nhiều cơ hội sống.

Mỗi năm, khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị khoảng 220-230 trẻ sinh non dưới 36 tuần thai, cân nặng dưới 2,5 kg. Trong đó có khoảng 20% trẻ sinh cực non (dưới 30 tuần thai, cân nặng dưới một kg).

Thúy Quỳnh - Nguyễn Tuyết