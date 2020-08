Nuôi sống các bé sinh ba 'siêu nhẹ'

TP HCMHai bé gái và một bé trai chào đời khi mới gần 27 tuần thai, nhiều bệnh lý do sinh non, được nuôi sống tại Bệnh viện Hùng Vương.

Thai phụ 29 tuổi quê Bình Thuận, mang tam thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Do mang đa thai, nhiều bệnh lý nền, chị nhập viện theo dõi tại khoa Sản Bệnh, Bệnh viện Hùng Vương. Sau hơn một tháng nằm viện, chị sinh mổ vào giữa tháng 5.

Cân nặng lúc sinh của các bé lần lượt là 785, 850 và 860 g. Cả ba được chuyển đến Khoa Sơ sinh, với thể trạng sinh cực non, biểu hiện suy hô hấp.

Bác sĩ Bùi Thị Thủy Tiên, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, ngày 25/8, cho biết cả ba bé đều viêm phổi, bệnh phổi mạn, phải thở máy nhiều ngày trong quá trình điều trị. Ngoài ra một bé bị nhiễm trùng huyết, một bé bị bệnh màng trong, một bé viêm ruột.

Các bác sĩ tiến hành nhiều biện pháp như hỗ trợ phổi, kháng sinh, truyền dịch dinh dưỡng, truyền huyết tương tươi đông lạnh, truyền khối hồng cầu, phương pháp Kangaroo (nằm ấp trong lòng mẹ)... Sau 91 ngày điều trị, các bé vừa xuất viện với cân nặng mỗi bé hơn hai kg.

Các bé sinh ba non tháng khỏe mạnh khi xuất viện. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Tiên, bệnh viện cũng vừa cứu sống bé trai nặng 800 g chào đời khi 25 tuần thai. Bé là con của sản phụ 33 tuổi, ở quận Phú Nhuận. Các bác sĩ mất 124 ngày nuôi sống bé thành công, xuất viện với cân nặng 1,9 kg.

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ sinh non nhẹ cân được cứu sống tại Bệnh viện Hùng Vương. Tỷ lệ nuôi sống những bé sinh non từ 24 tuần đến 37 tuần thai là gần 90%. Các y bác sĩ bệnh viện từng nuôi sống thành công một bé sinh non 24 tuần tuổi cân nặng 500 g.

Theo bác sĩ Tiên, để cứu sống trẻ sinh non tháng nhẹ cân đòi hỏi nhiều yếu tố. Ngoài việc chăm sóc trong lồng kính, thở máy, sau đó trợ thở qua mũi (CPAP), các bé được theo dõi nghiêm ngặt, được nâng niu bằng tình thương của y bác sĩ.

Sau khi bé rời lồng kính, các bà mẹ được bác sĩ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Phương pháp Kangaroo (ấp da kề da) giúp trẻ nhận được hơi ấm từ mẹ, đảm bảo thân nhiệt ổn định, điều hòa nhịp thở, nhịp tim và tuần hoàn. Trẻ được nuôi ăn bằng sữa mẹ giúp chống nhiễm khuẩn, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Mẹ thường xuyên giao tiếp với bé, giúp kích thích phát triển trí não, hệ thần kinh, giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật.

Lê Phương