Nước gừng có giúp phòng cảm, cúm không?

Tôi trồng gừng bonsai vừa xả stress vừa dùng để uống mỗi ngày, có giúp phòng cảm, cúm không? (Mai Thảo, Hà Nội, 35 tuổi)

Trả lời:

Gừng là cây thân thảo cao khoảng một mét, dễ trồng từ mầm củ, có thể vùi dưới đất hoặc trồng thủy canh. Ngoài thú vui trồng bonsai giúp thư giãn, gừng còn là gia vị quen thuộc trong bếp Việt, dùng nấu ăn, pha trà, khử mùi tanh.

Theo y học hiện đại, gừng chứa khoảng 100 hợp chất, nổi bật là gingerol cùng vitamin và khoáng chất, có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm. Trong Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, tốt cho phổi, tỳ, dùng tươi, khô hoặc bột. Nghiên cứu cho thấy gừng giúp giảm triệu chứng viêm đường hô hấp, hỗ trợ tiêu hóa, thần kinh, cơ xương khớp, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, gừng không ngăn ngừa virus, vi khuẩn gây bệnh hô hấp.

Để phòng bệnh, bạn nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh như giữ vệ sinh sạch sẽ, môi trường làm việc thông thoáng, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao, ngủ sớm và đủ giấc, tránh căng thẳng... Cùng với đó, tiêm vaccine giúp phòng bệnh chủ động và hiệu quả.

Hiện Việt Nam lưu hành nhiều loại vaccine phòng các bệnh hô hấp như cúm, virus hợp bào hô hấp RSV, phế cầu như sau:

Cúm: 4 loại vaccine phòng 2 chủng cúm A (H3N2, H1N1) và 2 chủng cúm B. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi tiêm 2 mũi, người từ 9 tuổi trở lên tiêm 1 mũi, nhắc lại hằng năm.

RSV: Vaccine của Pfizer tiêm cho mẹ bầu (24–36 tuần) và người trên 60 tuổi, phác đồ một mũi. Kháng thể đơn dòng của Sanofi tiêm cho trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi, liều tùy cân nặng và nguy cơ.

Phế cầu: 5 loại vaccine gồm phế cầu 10, 13, 15, 20 (tiêm từ 6 tuần tuổi) và phế cầu 23 (từ 2 tuổi).

Người dân có thể đến trung tâm tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn và chỉ định phù hợp.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC