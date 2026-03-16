Nước gạo lứt có giúp giải độc gan không?

Kiên trì uống trà gạo lứt có giúp thải độc gan, ngăn xơ gan và các bệnh viêm gan A, B không? (Anh Thơ, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Gạo lứt hay gạo rằn, gạo lật là loại gạo chỉ được xay bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài và giữ lại lớp cám gạo. Nhờ lớp cám này, gạo lứt chứa nhiều dưỡng chất hơn so với gạo trắng, bao gồm tinh bột, chất đạm, chất xơ cùng các vitamin nhóm B, canxi, sắt...

Ngoài ra, gạo lứt có các chất chống oxy hóa cùng vitamin nhóm B và các khoáng chất thiết yếu. Những thành phần này có thể góp phần bảo vệ tế bào gan trước các tác động bất lợi từ stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa và đào thải một số chất độc hại ra khỏi cơ thể. Do đó, uống trà gạo lứt có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ tái tạo tế bào gan bị tổn thương và các vấn đề khác về gan.

Trà gạo lứt cũng được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, bổ sung nước khi cơ thể mệt mỏi hoặc tiêu chảy nhẹ. Hàm lượng chất xơ và khoáng chất trong gạo lứt cũng giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác mệt mỏi ở người lớn tuổi.

Tuy nhiên, uống trà gạo lứt không thể phòng ngừa hay điều trị các bệnh viêm gan do virus như viêm gan A hoặc viêm gan B. Virus gây bệnh chỉ có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng các biện pháp y học như tiêm vaccine, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với nguồn lây.

Trà gạo lứt kết hợp cùng chế độ ăn khoa học sẽ hỗ trợ thải độc gan hiệu quả. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để bảo vệ gan, mỗi người cần xây dựng lối sống khoa học thay vì chỉ uống trà gạo lứt. Chế độ ăn nên cân bằng, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gây quá tải cho gan. Mọi người cũng nên duy trì vận động nhẹ nhàng, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, tập yoga hoặc các bài tập thư giãn cũng giúp tăng cường tuần hoàn và hỗ trợ quá trình chuyển hóa của gan.

Người dân có thể chủ động tiêm vaccine phòng viêm gan A, B, kiểm tra sức khỏe định kỳ và giữ vệ sinh ăn uống để giảm nguy cơ mắc các bệnh gan do virus. Trong đó, vaccine viêm gan A gồm loại của Pháp, chỉ định cho người từ 12 tháng đến dưới 16 tuổi và loại của Việt Nam, tiêm cho người từ 24 tháng đến dưới 18 tuổi. Vaccine viêm gan A mũi đơn cần tiêm hai mũi cách nhau ít nhất 6 tháng.

Với viêm gan B, Việt Nam hiện có nhiều loại vaccine có chứa thành phần phòng viêm gan B như: 6 trong 1; 5 trong 1 và vaccine mũi đơn.

Trẻ cần tiêm một mũi viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, sau đó tiếp tục theo lịch tiêm ngừa vaccine 6 trong 1 hoặc 5 trong 1. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, hoặc 4 mũi với người có nguy cơ cao mắc bệnh, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm. Tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm dưới ngưỡng bảo vệ. Nếu đã mắc viêm gan B, việc tiêm chủng không còn hiệu quả.

Người từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn có thể tiêm phòng đồng thời viêm gan A và viêm gan B bằng vaccine phối hợp Twinrix, lịch tiêm tùy vào độ tuổi.

BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC