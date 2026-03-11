Uống nước cây an xoa để trị viêm gan B được không?

Bố tôi bị viêm gan B hơn 10 năm, tiến triển sang xơ gan giai đoạn đầu. Ông uống nước cây an xoa, có giúp điều trị được viêm gan B? (Quỳnh Trang, 30 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Cây an xoa (Helicteres hirsuta Lour) còn gọi là tổ kén lông hay dó lông, là loại cây sống lâu năm, thường mọc ven sông suối hoặc trong rừng, có vị cay, mùi thơm và được dân gian dùng để thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan.

Tuy nhiên, viêm gan B hiện chưa có thuốc đặc hiệu loại bỏ virus, chỉ có thuốc kiểm soát tải lượng virus. Việc dùng an xoa trong điều trị viêm gan B cần có tư vấn của bác sĩ để tránh biến chứng. Lý do là từng có trường hợp bệnh nhân viêm gan B tự ý dùng an xoa thay cho phác đồ điều trị, dẫn đến bệnh nặng hơn, tiến triển thành xơ gan mất bù và cổ chướng.

Cây an xoa. Ảnh: Ahmad Fuad Morad flickr

Gan là cơ quan quan trọng, đảm nhiệm nhiều chức năng như sản xuất mật, giải độc và trao đổi chất. Các bệnh lý về gan, gồm viêm gan virus, xơ gan, ung thư gan, gây hơn hai triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Ở Việt Nam, khoảng 8-10% dân số nhiễm viêm gan B, bệnh có thể tiến triển âm thầm thành mạn tính. Viêm gan B lây qua đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Gia đình bạn đã có người mắc viêm gan B. Những người sống chung và thường xuyên tiếp xúc với ông nên đi xét nghiệm viêm gan B. Trường hợp đã nhiễm bệnh, cần được điều trị kịp thời. Nếu chưa mắc bệnh, mọi người nên tiêm vaccine để phòng ngừa chủ động.

Hiện nay, Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng viêm gan B cho trẻ em và người lớn. Bao gồm, vaccine mũi đơn và mũi kết hợp phòng thêm viêm gan A. Trẻ sơ sinh cần tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh, sau đó tiêm theo lịch vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, hoặc 4 mũi với người có nguy cơ cao như sống chung với người bệnh, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm. Tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm dưới ngưỡng bảo vệ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC