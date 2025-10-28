Núi lở gây lũ bùn 3 km ở Quảng Ngãi

Ngọn núi phía đông bắc xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, Kon Tum cũ) phát ra tiếng nổ lớn lúc giữa đêm gây sạt lở 3 km, chia cắt giao thông, 1.700 người bị cô lập.

Khoảng 0h ngày 28/10, tiếng nổ lớn phát ra ở ngọn núi tại thôn Làng Mới, cách trụ sở xã Ngọc Linh khoảng 4 km về phía đông bắc. Sau đó mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ dài hơn 3 km chảy xuống suối, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và một xe máy đào. Sự cố còn chia cắt đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang, làm hư hỏng hệ thống mương dẫn nước.

Núi lở sau tiếng nổ gây lũ bùn 3 km Dòng lũ bùn kéo dài 3 km sau khi núi lở. Video: Người dân cung cấp

Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết sạt lở làm cô lập khoảng hơn 430 hộ dân với hơn 1.700 người của các thôn Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng.

"Sáng nay mưa còn lớn, xã cùng bộ đội, công an và người dân khắc phục sự cố, di dời những hộ ở nơi có nguy cơ cao đến điểm an toàn", ông Hòa nói.

Lũ bùn trên núi tràn qua khu vực dân cư. Ảnh: Minh Bằng

Trước đó, xã Ngọc Linh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở do mưa lớn. Riêng tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh xảy ra khoảng 10 điểm lở đất đá tràn lên mặt đường. Cầu treo Nong Vắc đi thôn Đăk Nai, xã Ngọc Linh, hư hỏng mố trụ.

Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm 23/10, nhưng dồn dập từ đêm 25/10 đến hôm nay khiến nước lũ Huế đạt đỉnh lịch sử, nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập sâu.

Tại Quảng Ngãi, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở hơn 30 điểm tại các xã miền núi và các xã phía tây (tỉnh Kon Tum cũ). Trên quốc lộ 14 nối Quảng Ngãi với Đà Nẵng, đèo Lò Xo xảy ra nhiều điểm sạt lở với lượng đất đá hàng nghìn mét khối khiến giao thông tê liệt từ 26/10 đến nay.

Phạm Linh