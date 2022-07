Nửa năm nền kinh tế tìm điểm cân bằng

Khi Covid-19 tạm lắng, những "thiên nga đen" mới lại xuất hiện và Việt Nam phải tìm cách dung hòa để nền kinh tế ổn định nhưng vẫn tăng trưởng được.

Sau những điều chưa từng có tiền lệ do Covid mang lại, nửa đầu năm nay lại có một "thiên nga đen": Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước đó, kinh tế toàn cầu đón "những cơn gió ngược" như sự lệch pha về điểm rơi phục hồi kinh tế giữa các nước, chính sách tiền tệ xoay trục theo hướng "diều hâu" của các ngân hàng trung ương hay nguy cơ lạm phát vượt dự báo. Đứng giữa những dòng chảy ngược chiều, các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, hoặc phải nương theo dòng chảy, áp dụng những chính sách đồng pha; hoặc phải chấp nhận kinh tế bị tác động mạnh. Dù theo hướng nào, lựa chọn cũng không dễ dàng.

Với Việt Nam, các chuyên gia đánh giá không dễ áp dụng chính sách tương tự các nền kinh tế phát triển, do độ trễ về quá trình phục hồi, cũng như diễn biến dịch. Số ca nhiễm Covid-19 đã giảm, nhưng nguy cơ từ đại dịch vẫn chưa hết. Trong khi đó, kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi. Như xu hướng thắt chặt tiền tệ đang diễn ra, nếu chọn cách cùng tăng lãi suất, quá trình phục hồi của nền kinh tế sẽ bị gián đoạn.

Trong các cuộc họp chính sách, điều mà các ngân hàng thương mại "xin" nhiều nhất là nới room tăng trưởng, một phần để có dư địa triển khai các chương trình mới. Đây là lý do chính đáng, nhưng ở khía cạnh quản lý, Ngân hàng Nhà nước có lý do để thận trọng.

"Việc áp dụng này sẽ tác động trực tiếp đến thị trường khi điều chỉnh các hành vi chưa chuẩn mực, do vậy nó cũng có thể tạo ra một số điểm khiến thị trường chới với, mất cân bằng trong ngắn hạn", ông Bình nhận xét. Tuy nhiên, chuyên gia này nói thêm, thị trường cũng phải chấp nhận để xử lý những sai phạm, hành vi chưa chuẩn mực đang tồn tại.

"Do nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2022, các công ty sản xuất có thể tăng giá bán để bù đắp chi phí đầu vào, điều không thực hiện được trong quý trước do nhu cầu tiêu dùng thấp. Do đó, chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng trong những tháng tới", báo cáo của VNDirect viết. Dù vậy, nhóm phân tích tin rằng Chính phủ có thể kiểm soát được lạm phát để đáp ứng mục tiêu dưới 4%.

Chính sách điều hành giá có thể vẫn còn dư địa, tuy nhiên chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đang bị thu hẹp trước sức ép ngày càng tăng.

Tăng trưởng tín dụng ra sao để đảm bảo các cân đối lớn nhưng không làm ảnh hưởng tới dòng chảy vốn. Công tác điều hành, theo đó, cần sự linh hoạt để tránh "cú khựng" cho hoạt động của cả hệ thống, bởi cuối năm thường là điểm rơi của tăng trưởng tín dụng.

Ngoài ra, việc xoay trục trong điều hành của các ngân hàng trung ương lớn theo hướng thắt chặt, gây áp lực lên tỷ giá cũng là một đề bài cần giải trong thời gian tới.

Các dự đoán đang nghiêng về khả năng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 1% trong phiên họp chính sách tới, sau khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục lập đỉnh, cao nhất 40 năm. Đồng bạc xanh, vì thế, được dự báo tiếp tục mạnh lên.

Tỷ giá tăng mang lại lợi ích cho xuất khẩu, nhưng với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, điều này cũng tạo tác động ngược chiều với hoạt động nhập khẩu, vốn có quy mô không kém do sự phụ thuộc của nhiều nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Trong khi cơn bão giá hàng hóa trên toàn cầu chưa dứt, việc kết hợp với vấn đề tỷ giá có thể khiến áp lực "nhập khẩu lạm phát" tiếp tục tăng cao. Tỷ giá trong nước trên thị trường tự do những ngày gần đây liên tục tăng cũng cho thấy phản ứng của thị trường với những thông tin mới.

"Ưu tiên 6 tháng cuối năm của Việt Nam vẫn nên là ổn định kinh tế vĩ mô – đây là điều rất quan trọng", ông Bình đánh giá. Chuyên gia này cho rằng, cần "kìm hãm" mong muốn tăng trưởng cao, thay vào đó cần một con số hợp lý.

"Mức 7% như Chính phủ đưa ra hồi đầu tháng 7 là hợp lý vì nền năm ngoái thấp. Con số này là mức không tạo áp lực quá lớn lên cung tiền cũng như lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tìm mọi cách để đạt được. 7% nếu đạt được phải đồng thời kiểm soát được lạm phát".

