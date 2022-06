GDP quý II tăng cao nhất thập kỷ

Tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 7,72%, mức cao nhất kể từ năm 2011, giúp GDP nửa đầu năm tăng hơn 6,4%, cao nhất ba năm.

Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong hơn một thập kỷ gần đây.

Kết quả này giúp GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 6,42%, cao hơn mức tăng 2,04% cùng giai đoạn năm 2020 và 5,74% trong 6 tháng năm ngoái nhưng thấp hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Tăng trưởng GDP quý II/2022 là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, còn khu vực dịch vụ tăng 6,6%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng gần 9,7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm của một số ngành trọng điểm tăng cao, như sản xuất trang phục tăng 23%, sản xuất thiết bị điện tăng 22%, sản xuất thuốc, hóa dược tăng 17,5%, sản xuất da tăng 13%. Có 61 địa phương có chỉ số IIP tăng, riêng Hà Tĩnh và Trà Vinh giảm do ngành sản xuất điện đi xuống.

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt gần 186 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 185 tỷ USD, tăng 15,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý II là gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế đến Việt Nam có sự phục hồi đáng kể. Trong tháng 6, quy mô khách quốc tế đạt 236.700 lượt người, tăng gần 37% so với tháng trước và gấp gần 33 lần so với cùng kỳ 2021 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 6 tháng, khách quốc tế đạt 602.000 lượt người, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, quy mô khách quốc tế vẫn còn thấp nếu so với giai đoạn trước dịch (thấp hơn gần 93% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 1,25%.

