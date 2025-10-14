Nữ thần điền kinh Anh: 'Huy chương trước đàn ông'

Amy Hunt, á quân thế giới cự ly 200m kiêm cựu sinh viên ngành Văn học, khẳng định ưu tiên cạnh tranh huy chương hơn tìm kiếm tình yêu.

Amy Hunt chụp ảnh trong buổi phỏng vấn với tờ Times. Ảnh: Times

Ở tuổi 23, Hunt đang trở thành gương mặt biểu tượng mới của thể thao Anh - vừa mạnh mẽ, thông minh, vừa có vẻ đẹp cổ điển gợi cảm. Cô giành HC bạc 200m tại giải vô địch thế giới ở Tokyo hồi tháng 8, đồng thời là cựu sinh viên ngành Văn học của Đại học Cambridge.

Khi nhập học tại Cambridge, Hunt đã là nhà vô địch trẻ từng lập kỷ lục U18 thế giới ở cự ly 200m. Nhưng ngôi trường danh giá ấy lại khiến cô choáng ngợp. "Năm nào tôi cũng muốn bỏ học", Hunt nói với tờ Times. "Các giáo sư chỉ quan tâm đến luận văn, và không hiểu tại sao tôi cần rời trường để tập luyện ở Loughborough. Tôi thấy mình bị kẹt giữa hai thế giới".

Căng thẳng, chấn thương và cô đơn từng khiến Hunt rơi vào khủng hoảng. Nhưng cô vẫn quyết tâm chạm đích ở cả hai đường đua - học thuật và thể thao. "Tôi học được ở Cambridge cách chịu đựng áp lực. Trả lời báo chí sau khi về nhì thế giới còn dễ hơn đối mặt với bài kiểm tra về thơ Tudor", cô dí dỏm nói.

Amy Hunt tốt nghiệp Đại học Cambridge với bằng Văn học Anh. Ảnh: Times

Sau khi tốt nghiệp, Hunt chuyển đến Padua, Italy để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của HLV Marco Airale. "Giờ tôi sống trong căn hộ nhìn ra nhà thờ cổ, chỉ mất 20 phút tàu là đến Venice. Có những buổi sáng tôi vừa ghi chép về nghệ thuật Phục Hưng, chiều đã tập nâng tạ 90 kg trong phòng gym. Đó là hai thế giới khác biệt, nhưng đều làm tôi hạnh phúc", cô cho biết.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hunt không ngần ngại: "Tôi luôn ưu tiên huy chương. Tôi còn quá trẻ, còn nhiều thứ để làm. Mẹ tôi thường bảo: 'Đàn ông thì lúc nào chẳng có, còn cơ hội vô địch thế giới chỉ đến vài lần trong đời'. Tôi thấy bà nói đúng".

Câu nói "Huy chương trước đàn ông" nhanh chóng trở thành khẩu hiệu mà người hâm mộ gắn với Hunt - một tuyên ngôn vừa hài hước, vừa phản ánh tinh thần độc lập của thế hệ VĐV nữ trẻ. "Dĩ nhiên tôi cũng mơ về tình yêu", cô nói. "Nhưng trước tiên, tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Hunt cho rằng việc lập gia đình hay sinh con là điều sẽ cân nhắc khi thời điểm đến, nhưng cô đang hạnh phúc với hiện tại. "Cả thế giới rộng mở, và tôi muốn tận hưởng mọi thứ đúng lúc của nó", chân chạy 23 tuổi bày tỏ.

Hunt mừng HC bạc 200m tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Ngoài đường chạy, Hunt đam mê nghệ thuật và văn học. Cô từng viết luận văn về "siêu thị hiện đại trong văn học thập niên 1980" và học chuyên đề về thời Phục Hưng trong năm cuối đại học. "Giờ tôi sống ngay giữa trung tâm của Phục Hưng, thật điên rồ. Tôi thường đến Guggenheim Venice mỗi tháng, xem các bức tranh mà trước đây tôi chỉ thấy trong sách", VĐV người Anh nói.

Giữa các giải đấu, Hunt viết nhật ký, vẽ ký họa, hoặc ngồi ở quán cà phê bên kênh đào để ghi lại cảm xúc sau buổi chạy. Cô nói: "Đôi khi tôi viết lại cảm nhận về một bức tượng, rồi nghĩ: Ồ, năm 21 tuổi mình từng đứng ở đây và thấy như thế này. Đó là cách tôi lưu giữ khoảnh khắc, giống như sưu tầm huy chương tinh thần".

Cô cũng chơi cello, dù đành để cây đàn ở Anh. "Mang nó sang Italy chắc phải mua thêm vé máy bay", cô nói rồi bật cười. "Nhưng tôi vẫn nghe opera ở Verona hay Florence. Tôi thích sự kết nối giữa âm nhạc, thể thao và nghệ thuật, tất cả đều cần nhịp điệu và cảm xúc".

Hunt từng học A-level (chương trình dự bị đại học của Anh) ba môn: Hóa học, Anh văn và Âm nhạc. "Tôi định học kỹ sư hóa, nhưng rồi nghĩ: làm sao vừa tính phản ứng hóa học vừa chạy 200m được chứ?", cô nhớ lại. Sau đó, cô chọn văn chương vì "vừa đủ thử thách trí tuệ, vừa cho phép tôi mơ mộng".

Sự kết hợp đó tạo nên một Hunt khác biệt: một VĐV có khả năng phân tích bằng dữ liệu khoa học, nhưng cũng biết rung động trước tranh của Duchamp hay nhạc của Charli XCX. "Tôi thích vừa là học bá, vừa là nữ thần tốc độ", cô nói, nhắc lại lời khẳng định sau khi giành HC bạc thế giới hồi tháng 9. "Không cần chọn một trong hai".

Amy Hunt đã trải qua ca phẫu thuật đứt gân cơ tứ đầu đùi vào tháng 3/2022.

Tại Tokyo 2025, Hunt vượt qua Sherica Jackson (Jamaica) để cán đích với thành tích 22 giây 14, chỉ kém nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden (21 giây 68). Đó là dấu mốc lớn sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, trong đó có ca phẫu thuật gân đùi năm 2022. "Tôi đã mất gần hai năm để lấy lại cảm giác chạy. Nhưng tôi biết mình vẫn còn rất nhiều thứ để cải thiện", cô tự hào.

Với chiều cao 1,78 m và bước chạy dài, Hunt được xem là mẫu VĐV lý tưởng cho nội dung 200m. "Tôi biết mình có thể nhanh hơn. HLV của tôi luôn nói tôi là 'sản phẩm còn đang chín dở'. Chúng tôi làm việc tỉ mỉ, đo từng chỉ số bằng laser và phần mềm. Đó không chỉ là thể lực, mà còn là khoa học", cô cho biết.

Khi kết thúc buổi trò chuyện, Hunt mỉm cười nói: "Tôi không chỉ là cô gái Cambridge biết chạy nhanh. Tôi là người yêu nghệ thuật, mê nhạc pop và vẫn đang học cách tận hưởng mọi khoảnh khắc".

Rồi cô đùa, lần nữa, bằng câu nói quen thuộc: "Huy chương trước đàn ông, nhưng biết đâu một ngày, tôi sẽ tìm thấy ai đó chạy nhanh hơn mình".

