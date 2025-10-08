VĐV người Anh tự phong là 'nữ thần điền kinh'

Ở tuổi 23, Amy Hunt - cô gái tốt nghiệp Đại học Cambridge - vừa giành HC bạc 200m thế giới, khẳng định hình ảnh một nữ thần kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, sắc đẹp và sức mạnh.

Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo hồi tháng 9, Amy vượt qua Sherica Jackson (Jamaica) để cán đích với thành tích 22 giây 14, chỉ kém nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden (21 giây 68). VĐV người Anh sau đó bật khóc khi nhìn thấy tên mình trên bảng điện tử và đoạt huy chương lớn đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao.

"Bạn có thể vừa là học giỏi vừa là nữ thần tốc độ", Amy nói sau khi về nhì trong trận chung kết, mô tả màn trình diễn của mình là gợi cảm và dữ dội. "Tôi chỉ muốn chứng minh rằng nếu thực sự tin vào bản thân, bạn có thể giỏi ở mọi lĩnh vực".

Amy Hunt mừng HC bạc 200m tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Trên podcast Untapped hôm 6/10, Amy tiết lộ cách chuẩn bị tâm lý trước khi thi đấu chung kết. "Khi ra đường chạy, tôi lẩm bẩm những lời rất dữ dội với chính mình, kiểu như ‘giết họ đi, không được sợ hãi’. Tôi biết camera không quay mình nên cứ để cảm xúc tràn ra, nhìn chắc điên lắm", cô nói và cười. "Tôi chỉ muốn bước vào trạng thái không sợ hãi, đầy sức mạnh và bản năng".

Amy sinh năm 2002 tại Nottingham, được xem là một trong những tài năng điền kinh sáng giá nhất của nước Anh sau thế hệ Dina Asher-Smith. Cô bắt đầu chạy chuyên nghiệp từ 14 tuổi và nhanh chóng bộc lộ tố chất đặc biệt ở cự ly ngắn.

VĐV người Anh từng được tạp chí Vogue ca ngợi là "gương mặt của thập kỷ". Thành tích nổi bật nhất đến 17 tuổi, khi cô phá kỷ lục thế giới lứa tuổi U18 nội dung 200m với thời gian 22 giây 42. Thành tích này giúp Hunt trở thành VĐV trẻ nhanh nhất thế giới ở cự ly này, mở ra con đường đến đội tuyển quốc gia Anh.

Song song với thi đấu điền kinh đỉnh cao, Amy tốt nghiệp Đại học Cambridge, chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Corpus Christi College, với tấm bằng loại ưu (2:1). Cô đam mê văn học trung cổ, đặc biệt là tác phẩm của Geoffrey Chaucer, và có thể chơi đàn cello ở trình độ cấp sáu.

Chân chạy 23 tuổi tiết lộ từng mơ làm nhà phê bình văn học. "Nghe rất mọt sách, tôi biết mà", cô bông đùa. "Nhưng tôi thực sự yêu văn chương, và cũng yêu cảm giác bứt tốc trên đường chạy".

Amy Hunt tại Đại học Cambridge. Ảnh: Cambridge

Hành trình của Amy không trải toàn hoa hồng. Khi mới vào đại học, cô mắc bệnh, rơi vào khủng hoảng tinh thần, phải di chuyển hàng giờ giữa Cambridge và Loughborough để học và tập luyện. "Tôi từng nghĩ đến việc bỏ học mỗi năm", cô thừa nhận. "Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi sinh ra để chiến đấu".

Năm 2022, chấn thương rách cơ đùi tưởng chừng khép lại sự nghiệp. "Tôi có niềm tin điên rồ rằng mình sẽ trở lại", Hunt nói. "Gia đình nâng tôi dậy khi tôi ngã, giúp tôi băng bó, tập lại từng bước. Thất bại chưa bao giờ là lựa chọn".

Amy đang sống và tập luyện tại Italy cùng nhóm HLV quốc tế, hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương vàng Olympic Los Angeles 2028. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thời trang, được báo chí Anh gọi là "sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức và tốc độ".

Hồng Duy (theo Daily Mail)