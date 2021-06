Nữ sinh ôn luyện 8.0 IELTS bằng các kênh miễn phí

Lâm Thùy Linh, nữ sinh THPT Yên Hòa, Hà Nội chia sẻ chặng đường chinh phục 8.0 IELTS luôn đi theo phương châm "Tiết kiệm là quốc sách".

Đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Hòa, Thùy Linh cho biết việc học tiếng Anh trên trường giúp bản thân có vốn kiến thức đủ dùng. Nhưng cuối năm lớp 10, khi bắt đầu định hướng lấy chứng chỉ để được miễn thi môn Anh THPT Quốc gia và tăng cơ hội vào trường đại học mong muốn, em bắt đầu học IELTS.

Thời điểm đó, Linh chọn học theo các nguồn chia sẻ miễn phí, như tham khảo lộ trình và các tài liệu tự học IELTS 7.0 của IELTS Fighter, thi thử qua website ieltsonlinetest để hiểu cấu trúc đề và xác định band điểm của bản thân. Sau đó em bắt đầu theo đuổi và ôn luyện IELTS từ trình độ 4.0.

Những quyển sách Linh sử dụng để luyện là Cambridge Grammar - Vocabulary for IELTS, Complete IELTS và bộ Collins for IELTS. Những sách này cung cấp kiến thức trọng điểm và giúp học được lối tư duy làm đề IELTS.

Linh luyện Listening theo các bước: Nghe - làm bài - check đáp án. Sau khi check lại đáp án xem bị sai ở phần kiến thức nào thì chú trọng cải thiện phần đó. Như thời gian đầu, nữ sinh yếu phần spelling và chỉ đường thì nghe nhiều các từ thường bị nhầm, quan tâm xác định các hướng và dạng bẫy trong đề chỉ đường.

Nữ sinh cũng thường xuyên xem TV và Youtube để tăng khả năng nghe hiểu nhiều ngữ điệu khác nhau. Các kênh TV thường xem là France24, CNA, CNBC hay kênh Youtube như The IELTS Listening Test, English with Lucy và IELTS Fighter. Thuỳ Linh cho biết, em rất tâm đắc kênh Youtube The IELTS Listenning test vì mỗi ngày đều tải lên một video mới cho người luyện nghe IELTS.

Về Reading, Linh xem một bài chia sẻ trên group là không nên áp dụng Skim - Scan khi mới luyện nên áp dụng kỹ thuật Finding (xác định từ khóa rồi tìm từ trong bài) và Understanding (đọc kỹ các phần có từ khóa bao gồm câu chính, câu xung quanh để nắm ý rồi tìm ra câu trả lời) để làm quen, nâng cao vốn từ, bắt đầu luyện cách đọc hiểu.

Nguồn đọc của Linh là những tờ báo quốc tế như NewYorkTime, The Sun và báo Việt Nam viết bằng tiếng Anh như VnExpress International. "Đọc các bài báo bằng tiếng Anh giúp em hiểu thêm được nhiều khía cạnh trong xã hội, nâng cao vốn từ vựng học thuật - điều mà em thấy rất cần với người học IELTS", Linh nói.

Tăng 3 band điểm nhờ cách học có hệ thống

Sau khi tự học một thời gian, Linh gặp khó khăn. Mặc dù chọn nhiều kênh học và tự áp dụng được một số kỹ năng cho Listening - Reading nhưng tốc độ cải thiện điểm số chậm. Đôi khi em bị xao nhãng và chán nản. Đặc biệt phần Writing và Speaking không tự cải thiện được. Do đó nữ sinh quyết định chọn học thêm ở trung tâm luyện thi. Đi theo tiêu chí tiết kiệm nên Linh tìm hiểu và hỏi nhiều trung tâm khác nhau rồi dừng lại ở IELTS Fighter, chọn lộ trình khóa A-B, dành cho band 5.0 trở lên và đặt mục tiêu đạt 7.0 IELTS.

"Thời gian học ở trung tâm IELTS Fighter là 8 tháng. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, em dần hoàn thiện bốn kỹ năng tiếng Anh, biết cách áp dụng các chiến thuật và kỹ thuật làm bài tốt hơn, nhờ đó mà tiết kiệm thời gian, cải thiện band điểm rõ rệt", Linh tiết lộ.

Lịch học của Linh ở trung tâm là ba buổi một tuần, mỗi buổi hai tiếng và ở nhà tự lập kế hoạch cố gắng học ít nhất hai tiếng mỗi ngày. Vì đi học ở trung tâm nên để tiết kiệm chi phí, Linh chỉ dùng tài liệu được thầy cô cung cấp trong các khóa học và nguồn học miễn phí như đã nói trên mà không mua thêm sách khác.

Thời điểm này, nữ sinh lớp 12 cho biết đã có vốn từ khá và quen với luyện Reading nên được thầy cô hướng dẫn áp dụng kỹ thuật Skim (đọc lướt để nắm ý chính) và Scan (đọc quét tìm thông tin cụ thể). Mẹo học được từ giáo viên là áp dụng Skim cho những dạng bài có câu hỏi chung hoặc câu hỏi có tính khái quát trong khi Scan nên áp dụng với dạng bài có nhắc đến thông tin cụ thể.

Với Listening, ngoài luyện nghe trên Youtube, Linh có thêm nguồn luyện tập từ sách và bài tập được thầy cô chia sẻ mỗi giờ học. "Thầy cô luôn nhắc em nên chú trọng chuẩn bị, tìm hiểu câu hỏi trong thời gian chờ nên khi thi em tranh thủ nghiên cứu các câu hỏi, dạng từ cần điền...", Linh chia sẻ. Ngoài ra, khi đọc lướt các câu hỏi Listening có thể hiểu sơ được nội dung bài nghe. Trong quá trình luyện tập, điều chỉnh tốc độ của file nghe cũng giúp nữ sinh quen với tốc độ nghe nhanh. Trước khi thi một tháng, Linh cho biết luyện tập nghe video mỗi ngày và đẩy tốc độ lên 1.25x.

Linh học Writing theo sách Ideas for IELTS band 7.0+ by Simon và Essays from examiners. Hai quyển này cung cấp cho em nguồn ý tưởng tốt áp dụng cho bài thi Writing. Thầy cô hướng dẫn chi tiết cách viết có hệ thống và dễ ăn điểm từ cách đặt vấn đề đến triển khai ý tưởng cho thân bài.

Với Writing, Linh thấy phải luyện viết nhiều thì mới tăng trình độ nên triệt để áp dụng kỹ thuật và mẹo thầy cô đã dạy vào luyện viết. Qua mỗi lần được thầy cô nhận xét, chấm điểm, sửa lỗi em cải thiện kỹ năng từng ngày và có động lực học viết nhiều hơn.

Trên lớp, Linh được thúc đẩy tăng cường luyện Speaking cùng thầy cô và các bạn để gia tăng phản xạ. Thầy cũng hướng dẫn gộp đề cho Speaking Part 2 theo các chủ đề thông dụng để tự hỏi và trả lời. Tại nhà, em học theo các bộ đề thầy cô chia sẻ và trên các group review đề thi. Linh in ra một tập đề, mỗi tờ có một mặt trống để ghi chú lại câu trả lời cho mỗi câu hỏi, các cụm từ hay, chất lượng để sử dụng.

Với Linh, điều quan trọng trong quá trình học IELTS luôn là "Practice makes perfect" và luyện tập đúng hướng thì bản thân tiết kiệm được thời gian, chi phí hơn. "Mình đầu tư học ở trung tâm có thầy cô hướng dẫn chi tiết, tài liệu chắt lọc và học với các nguồn hay, miễn phí chứ không mua thêm để tránh tốn kém mà học lại dàn trải", Linh nói.

Kết quả của việc học có hệ thống, được hướng dẫn bài bản và được truyền cảm hứng học là Linh đạt điểm thi IELTS vượt kỳ vọng ban đầu.

