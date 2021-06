Chiến thuật nâng điểm IELTS Writing nhờ từ vựng

Điểm số IELTS Writing của thí sinh sẽ cao hơn nếu biết sử dụng từ chính xác và đúng ngữ cảnh, thay vì lạm dụng vốn từ vựng.

Từ vựng là một trong bốn yếu tố quyết định mức điểm bạn đạt được trong bài thi IELTS Writing. Thầy Đức Đặng - Cố vấn học thuật của IELTS Fighter gợi ý cách nâng cao điểm số nhờ đáp ứng tiêu chí về từ vựng.

Tiêu chí Lexical resource (Nguồn từ vựng)

Bài thi IELTS Writing được đánh giá theo bốn tiêu chí: Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài), Coherence and Cohesion (Sự mạch lạc và tính liên kết), Lexical Resource (Nguồn từ vựng) và Grammatical Range and Accuracy (Sự đa dạng và tính chính xác của ngữ pháp). Trong đó, Lexical Resource được coi là yếu tố dễ gây nhầm lẫn khi nhiều người cho rằng sử dụng khối lượng từ vựng lớn sẽ giúp dễ đạt điểm tốt.

British Council (Hội đồng Anh), một trong hai tổ chức được ủy quyền thực hiện kỳ thi IELTS tại Việt Nam cũng cho rằng yếu tố Lexical resource tập trung vào cách thí sinh sử dụng từ vựng, điểm số sẽ cao hơn nếu người thi sử dụng từ vựng chính xác và phù hợp.

Cụ thể, các tiêu chí cần đạt được để nâng điểm Lexical Resource bao gồm: khả năng truyền đạt bài nói linh hoạt; khả năng bàn luận về Unfamiliar topics (những chủ đề không thông dụng); khả năng Paraphrasing (diễn đạt lại thông tin); khả năng sử dụng Less common words (những từ ít thông dụng); số lượng Idiomatic expressions (các cụm từ mang tính thành ngữ).

Chiến thuật nâng điểm IELTS Speaking nhờ từ vựng

Tiêu chí Lexical resource theo band điểm

Tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing.

Dựa vào những tiêu chí cụ thể, mỗi band điểm sẽ yêu cầu thí sinh đáp ứng năng lực khác nhau.

Band 6 - 6.0 Writing (Khả năng sử dụng tiếng Anh khá)

- Sử dụng lượng từ vựng đủ cho bài viết.

- Cố gắng sử dụng những từ vựng ít phổ biến với vài điểm không chính xác.

- Mắc lỗi chính tả hoặc về dạng từ, nhưng bài viết không khó hiểu.

Band 7 - 7.0 Writing (Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt)

- Sử dụng từ vựng phù hợp và tương đối chính xác.

- Sử dụng những từ ít phổ biến.

- Có phong cách và khả năng kết hợp trong sử dụng từ ngữ.

- Đôi chỗ có lỗi chính tả hoặc lựa chọn từ chưa chính xác.

Band 8 - 8.0 Writing (Khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt)

- Vốn từ đa dạng và chính xác.

- Sử dụng từ ngữ học thuật thành thạo.

- Rất ít lỗi sai chính tả và sai hình thái từ.

Bởi vậy, để đạt mức điểm Writing cao từ 7.0 trở lên, người thi chứng chỉ IELTS cần chú ý sử dụng từ vựng chính xác, phù hợp và linh hoạt.

Cách nâng cấp từ vựng trong bài thi

Cách 1: Nâng cấp những từ vựng cơ bản bằng từ đồng nghĩa. Tuy nhiên người học cần chú ý đến các nét nghĩa của từ, nhằm thay thế từ gốc bằng từ mang nghĩa gần nhất.

Câu gốc: Working in teams improves children’s critical thinking.

Câu thay thế: Working in teams enhances children’s critical thinking.

Cách 2: Học từ vựng theo những chủ đề hay gặp nhất trong IELTS như Education,

Technology, Society... thông qua phim ảnh hay video. Bạn có thể dễ dàng tìm các nguồn học này trên Youtube với từ khóa Documentaries + Topic (chủ đề) để tìm những bộ phim tài liệu mang chủ đề như mong muốn.

Cách 3: Sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh

Ví dụ: Working in teams is conducive to the enhancement of children’s critical thinking.

Cụm "conducive to" trong ví dụ trên được sử dụng mang nghĩa tương tự với "lead to" (dẫn đến), tuy nhiên "conducive to" mang nghĩa cụ thể hơn và sử dụng khi muốn thể hiện việc dẫn đến những kết quả tích cực. Bởi vậy, khi sử dụng từ vựng, người học cần lưu ý đến ngữ cảnh sử dụng của từ để đảm bảo truyền tải đúng nội dung qua bài viết.

Ngọc Anh