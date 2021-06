Ôn luyện thế nào để đạt 9.0 IELTS Writing?

Thay vì ngày nào cũng viết bài luận, Vũ Hải Đăng, từng đạt 9.0 IELTS Writing, cho rằng bạn nên đọc thật nhiều và ghi nhớ những câu hay, chạm cảm xúc.

Vũ Hải Đăng được trao học bổng Chevening của Chính phủ Anh và giành giải nhất cuộc thi New Zealand - Chân trời mới. Anh chia sẻ kinh nghiệm chinh phục 9.0 IELTS Writing mà ai cũng có thể áp dụng được.

Mình từng đọc được lời khuyên trên mạng rằng, để được điểm cao Writing, bạn nên viết mỗi ngày một bài luận, thậm chí viết hai hay ba bài thì càng tốt. Thực sự đây là lời khuyên vô cùng có hại.

Để viết, bạn cần có ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp. Ý tưởng, từ vựng, ngữ pháp giống như tiền vậy, bạn ngồi một chỗ tiêu xài vung vãi hay bạn chăm chỉ đi tìm kiếm và tích lũy - cách nào sẽ ra tiền?

Ở những bậc học cao như đại học hay sau đại học, không thầy cô nào cho bạn viết theo kiểu ngồi im sáng tác như vậy cả. Bạn sẽ phải đọc, đọc rất nhiều rồi mới viết luận trả bài được. Ngay cả văn chương cũng cần tìm kiếm chứ không phải cứ ngồi không múa bút mà ra tiểu thuyết.

Cách sau đây sẽ giúp bạn viết đúng, viết để tăng cường sức mạnh chứ không phải để sợ.

Hãy luôn đọc một cái gì đó bằng tiếng Anh: Báo mạng miễn phí, sách giấy, sách điện tử trên Kindle. Khi đọc, điều cần nhất là thực sự hiểu và lắng nghe cảm xúc, đừng chạy theo tốc độ. Nếu bài đọc dở, đừng bắt mình phải thích, hãy bỏ qua. Trong bài đọc hay, câu nào hay và chạm cảm xúc, bạn hãy đánh dấu lại. Kindle có chức năng đánh dấu, chỉ cần bấm vào chữ là nghĩa sẽ hiện lên kèm theo bảng màu để bạn chọn.

Sau đó, với mỗi bài, mỗi chương hay mỗi chủ đề, bạn thử tổng kết các câu hay, đặt chúng gần nhau, sắp xếp theo một cách nào đó. Điều kỳ diệu sẽ hiện ra... Từ những câu nằm rải rác trong bài, câu đầu, câu cuối tưởng chẳng liên quan, nhưng khi ghép với nhau thì lại thành ra hợp ý. Đơn giản là bởi ngay từ đầu, chúng đã được lưu lại theo mạch cảm xúc của bạn.

Như vậy bạn sẽ có một đoạn văn hay mà hoàn toàn không phải... động bút. Bạn đọc The Snowball thì sẽ viết được về sự chăm chỉ và tích lũy từ nhỏ, bạn đọc The help thì sẽ viết được về tình thương, bạn đọc Into thin air thì sẽ viết được về thiên nhiên choáng ngợp. Hoặc nếu thích chủ đề gì, bạn hãy Google.

Anh Vũ Hải Đăng từng đạt 9.0 Writing, kỹ năng được đánh giá là khó nhất trong kỳ thi IELTS. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi bạn không đọc hàng ngày mà cố viết, từ vựng và ngữ pháp sẽ giống như những con cá không có nước để bơi. Việc đọc, hiểu, bồi bổ cảm xúc và kiến thức mỗi ngày giống như tạo ra dòng nước để cá bơi, càng nhiều nước thì cá lại càng bơi tung tăng dễ dàng.

Để tránh giáo điều, mình làm mẫu luôn để các bạn xem. Sau khi đọc bài phỏng vấn Sir Alex Ferguson, mình đã có thể nói hay như sách về tầm quan trọng của việc vun đắp thế hệ trẻ - toàn lời hay, ý đẹp mà không hề phải làm gì. Tất cả chỉ cần đọc, đánh dấu, sắp xếp.

I always take great pride in seeing young players develop. Give them better technical skills, make them winners, make them better people, and they can go anywhere in life. The job of a manager, like that of a teacher, is to inspire people to be better. The adversity gave me a sense of determination that has shaped my life. Winning is in my nature. Fortune favours the brave. (Alex Ferguson)

Bạn hãy chú ý điều này: Tất cả những câu trên nằm rải rác trong bài phỏng vấn, nhưng khi ghép lại, chúng lại rất hài hòa với nhau.

Vũ Hải Đăng