Nữ runner Ngọc Hoa bò về đích ở giải Tienphong Marathon

Khánh HòaDo kiệt sức ở những mét cuối, chân chạy Hoàng Thị Ngọc Hoa phải bò qua vạch đích để đoạt vị trí á quân giải vô địch quốc gia marathon 2026, sáng 29/3.

Chân chạy người Bình Phước dẫn đầu trong phần lớn thời gian của nội dung 42km nữ. Tuy nhiên, ở khoảng 500 m cuối, cô bị đuối sức và để Hồng Lệ vượt lên giành chiến thắng.

Khi còn 200 m cuối, Ngọc Hoa gặp phải trình trạng "đụng tường" (hit the wall) - thuật ngữ mô tả VĐV cạn kiệt năng lượng, chỉ còn chạy với ý chí trong bộ dạng liêu xiêu, lê lết. Dù vậy, Ngọc Hoa không bỏ cuộc, mà cố gắng vừa chạy, vừa dừng nghỉ. Khi còn khoảng 2 m, cô ngã nhào, nhưng cố bò qua vạch đích để đoạt vị trí thứ hai sau 2 giờ 44 phút 7 giây. Về nhất là Phạm Thị Hồng Lệ với 2 giờ 42 phút 01 giây. Thứ ba là Phạm Huỳnh Yến Thư sau 2 giờ 51 phút.

Với sự cố trên, Hoa không thể bảo vệ được ngôi vô địch. Năm ngoái khi giải diễn ra tại Quảng Trị, cô gần như không có đối thủ, về đích đầu tiên nhưng bị té ngã đau đớn.

Hình ảnh Ngọc Hoa bò qua vạch đích nội dung 42km nữ giải vô địch quốc gia marathon 2026, sáng 29/3 tại Nha Trang. Video: Tienphong Marathon

Ngọc Hoa sinh năm 2000 tại Bình Phước, là VĐV marathon nổi bật của điền kinh Việt Nam. Từ một cô gái không được đánh giá quá cao về tố chất, cô đã vươn lên nhờ ý chí và sự cần cù, cùng sự dẫn dắt của HLV Minh Thiện và lão tướng Bùi Lương.

Năm 2020 và 2022, Hoa vô địch giải VĐQG marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, rồi giành HC đồng SEA Games 31. Từng trải qua thời gian khó khăn về thành tích, thậm chí muốn giã từ đường đua, nhưng rồi những thành tích như vô địch Bình Phước Marathon 2023, giành hạng ba Techcombank TP HCM Marathon 2023 đã giữ cô ở lại.

Ngọc Hoa thi đấu rất thành công trong năm 2024. Cô phá kỷ lục quốc gia marathon nữ tại Hong Kong Marathon (2 giờ 44 phút 52 giây) hồi tháng 1 rồi vô địch nhiều giải chạy lớn khác.

Giải VĐQG marathon Báo Tiền Phong 2026 tổ chức tại Nha Trang. Đây là lần thứ 37 được tổ chức. Nội dung 42km nam, Hoàng Nguyên Thanh có lần thứ 7 liên tiếp vô địch với thời gian 2 giờ 22 phút 13 giây, về nhì Phạm Ngọc Phan với 2 giờ 24 phút 12 giây. Chân chạy kỳ cựu Nguyễn Văn Lai thứ ba sau 2 giờ 25 phút 24 giây.

Nội dung 21km nam, Dương Minh Hùng về nhất với 1 giờ 10 phút 01 giây. Còn Lê Thị Lam vô địch hạng nữ sau 1 giờ 20 phút 14 giây.

Nội dung 10km nam, Lương Đức Phước về nhất sau 31 phút 47 giây. Còn Nguyễn Thị Oanh vô địch nội dung 5 km nữ với 16 phút 26 giây.

"Đụng tường" là gì? Đây là cảm giác khi runner đuối sức một cách bất chợt, không giữ được pace đang chạy, đôi khi phải dừng lại nghỉ ngơi hoặc đi bộ, vì như có một bức tường vô hình ngăn họ tiến lên phía trước vậy. Cảm giác "đụng tường" này thường đến vào khoảng từ km thứ 30 tới 35, hoặc những km cuối của chặng đường 42,195 km. Theo thống kê của tạp chí Outside, tại major Boston Marathon, nơi các runner tham gia đều có kinh nghiệm chạy lâu năm, tỷ lệ "đụng tường" vẫn vào khoảng 30%. Còn tại Singapore, nơi có khí hậu nóng ẩm, 78% runner gặp phải tình huống đụng tường từ nhẹ tới nặng. Có hai nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Khi một runner "đụng tường", có nghĩa là người đó bị cạn năng lượng carbohydrates (tinh bột) được dự trữ trong các cơ bắp ở chân, hay trong gan dưới dạng glycogen. Khi chạy, lượng glycogen này được chuyển hóa thành glucose, và đây là nguồn năng lượng chính để các bó cơ vận động. Nguyên nhân thứ hai, chiếm đa số trường hợp "đụng tường" là runner luyện tập chưa đủ, chân còn yếu, không thể chịu đựng nổi cường độ vận động lớn trên quãng đường dài 42 km.

Đức Đồng