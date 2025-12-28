Nữ huấn luyện viên giữ dáng săn chắc nhờ gym, pilates

Hà NộiTừng suy nhược nhiều năm, chị Huế, 31 tuổi, rẽ hướng làm huấn luyện viên, giữ dáng chắc khỏe nhờ duy trì tập gym, pilates.

Chị Nguyễn Thị Huế (thường gọi là Kim Huế) vốn là một nhân viên sân bay lâu năm. Đặc thù công việc theo chuyến bay khiến nhịp sinh học của chị hoàn toàn đảo lộn. Những ngày làm việc kết thúc lúc 12h đêm và bắt đầu lại lúc 4h sáng, hay những giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn giữa các chuyến bay đã khiến cơ thể trở nên rệu rã.

Năm 2018, chị sinh con đầu lòng. Song, biến cố chồng chất khi hai năm sau, con thứ hai ra đời, cũng là lúc con trai lớn vừa phát hiện bệnh. Vừa làm việc, vừa chăm con, cơ thể người phụ nữ trở nên suy nhược chỉ còn 46-47 kg.

"Con lớn thì bệnh, con nhỏ thì quấy, giấc ngủ sâu vào buổi đêm là điều xa xỉ", chị Huế nhớ lại.

Chị Huế duy trì tập gym để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chính trong nghịch cảnh, chị bắt đầu tìm đọc sách về dinh dưỡng và các phương pháp chăm sóc sức khỏe với khao khát tìm lại sức bền để đồng hành cùng các con.

Năm 2022, chị và chồng đưa ra quyết định bước ngoặt là nghỉ việc tại sân bay để tìm hướng đi mới, ưu tiên thời gian cho gia đình. Chị bắt đầu học chuyên sâu và chính thức trở thành huấn luyện viên cá nhân (PT) từ đầu năm 2023.

Thay vì chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc, mẹ hai con lựa chọn con đường bền vững. Người phụ nữ theo đuổi Eat Clean, kiểm soát calo nhưng không kiêng khem khắc nghiệt. Thực đơn ưu tiên thực phẩm tươi sống, ít chế biến, đủ 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo tốt và chất xơ. Chị luôn đảm bảo cách chế biến 50% là luộc hấp, 50% là xào nhưng sử dụng dầu oliu hoặc dầu Palm không kcal.

"Eat clean" (ăn sạch) là chế độ ăn với mục đích tốt cho sức khỏe, giảm cân, duy trì vóc dáng và tập trung vào sử dụng thực phẩm tự nhiên. Nguyên tắc chung của chế độ ăn này là khuyến khích tiêu thụ nhiều thực phẩm nguyên chất hơn như: trái cây, rau, các loại thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh... Đồng thời, người ăn cần hạn chế các thức ăn nhanh, thực phẩm đã qua chế biến, đồ ngọt và thực phẩm đóng gói khác.

Ngoài gym, chị Huế tập xen kẽ 2 buổi pilates mỗi tuần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, bà mẹ hai con duy trì 4-5 buổi tập mỗi tuần, tận dụng chính giờ nghỉ trưa. Lịch tập được chia đều nhưng tập trung sâu vào mông, lưng và cơ lõi để có rãnh bụng, rãnh lưng sâu mà vẫn giữ được bờ vai thanh thoát. Hiện tại, người phụ nữ kết hợp 3 buổi gym và 2 buổi pilates.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập gym không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất mà còn kích thích sản sinh hormone, hỗ trợ cơ bắp hấp thụ axit amin và trở nên săn chắc hơn.

Còn pilates dành cho tất cả mọi người, kể cả nam và nữ, đặc biệt được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng bởi tính hiệu quả lâu dài, đa dạng (hơn 600 bài tập), theo Healthline. Một số lợi ích điển hình của bộ môn như tăng sức mạnh cơ lõi, giảm đau lưng, cải thiện vóc dáng, chức năng hô hấp, tăng cường miễn dịch, giúp ngủ ngon. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy pilates giúp xương chậu dẻo dai hơn, từ đó cải thiện đời sống tình dục. Bộ môn này cũng hỗ trợ cho quá trình chuyển dạ, sinh nở của sản phụ.

Kết quả, từ một cơ thể gầy yếu, mẹ hai con đã tăng lên 51 kg, đặc biệt là tăng 4 kg lượng cơ. Số đo ba vòng hiện tại đạt mức lý tưởng 83-66-96 cm, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và đầy sức sống.

Chị Huế hiện tại duy trì vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Huế, việc thay đổi vóc dáng không chỉ là câu chuyện của cá nhân. Chế độ ăn uống khoa học và đam mê tập luyện của chị đã lan tỏa đến cả tổ ấm nhỏ. Giờ đây, cậu con trai 7 tuổi và con gái 5 tuổi của chị đều rất thích vận động. Mỗi cuối tuần, hai bé thường xuyên xin mẹ ra phòng tập cùng.

Từ một người làm việc lệch nhịp sinh học, chị Huế hiện có định hướng công việc rõ ràng và chất lượng cuộc sống gia đình được nâng cao rõ rệt. Đến nay, chị đã truyền cảm hứng và giúp đỡ nhiều phụ nữ khác hiểu rằng tích mỡ là hành trình của nhiều năm, vì vậy hãy để cơ thể thích nghi và thay đổi dần dần thông qua tập luyện kháng lực và ăn uống có kiểm soát.

"Tôi luôn tâm niệm, giúp khách hàng hiểu giá trị của vận động và ăn uống khoa học không chỉ là thay đổi vóc dáng thời điểm đó, mà là thay đổi cả một cuộc đời, một thế hệ", Huế chia sẻ, thêm rằng bởi vì khi người mẹ hạnh phúc, cả gia đình sẽ hạnh phúc.

Mỹ Ý