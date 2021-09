Nông dân gặt lúa sau bão Côn Sơn

Nước ngập sâu, ông Trần Tấn Kiệt, 50 tuổi, xã Hương Phong phải dùng thuyền nhôm vượt lũ để vận chuyển lúa mới gặt đưa vào bờ. Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Kiệt gieo sạ 4 mẫu lúa nếp từ đầu tháng 4 âm lịch.

"Năm nay do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, lúa nếp trổ đồng chậm nên thu hoạch chậm hơn so với mọi năm", ông Kiệt nói và cho biết, hơn nửa diện tích lúa nếp của gia đình đã mọc mầm non, thu hoạch về cũng chỉ cho gà vịt ăn.