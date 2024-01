Nolan: Không tưởng tượng được thành công của 'Oppenheimer'

Đạo diễn Christopher Nolan nói chưa từng nghĩ phim "Oppenheimer" tạo nhiều dấu ấn ở các lễ trao giải điện ảnh.

"Tác phẩm đã gây được làn sóng với khán giả, đó là điều chúng tôi rất biết ơn. Đội ngũ làm phim chưa bao giờ tưởng tượng được mức độ thành công này", Christopher Nolan nói với Hollywood Reporter sau khi Oppenheimer dẫn đầu đề cử Oscar 2024 ở 13 hạng mục, tối 23/1 (giờ Hà Nội).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: CGV

Các đề cử của Oppenheimer ở Oscar lần thứ 96 gồm: Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể, Đạo diễn, Nam chính, Nam - nữ phụ, Quay phim, Thiết kế trang phục, Trang điểm và làm tóc, Nhạc phim gốc, Thiết kế sản xuất, Dựng phim và Âm thanh xuất sắc.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên Emily Blunt và Cillian Murphy được đề cử, Nolan ghi tên ở hạng mục Đạo diễn lẫn Kịch bản xuất sắc. Oppenheimer cũng là phim nhận đề cử Oscar nhiều nhất của nhà làm phim người Anh.

Theo Hollywood Reporter, việc nhận đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc là điều đặc biệt với Nolan. "Cuốn sách American Prometheus của Kai Bird và Martin Sherwin là 700 trang về lịch sử học thuật được nghiên cứu kỹ càng. Martin Sherwin đã nghiền ngẫm trong 25 năm, nhưng ông ấy qua đời trước khi tôi hoàn thành kịch bản. Do vậy, việc được công nhận ở hạng mục này có ý nghĩa lớn với tôi", đạo diễn cho biết.

Ở đề cử Đạo diễn xuất sắc, Nolan cạnh tranh Justine Triet (Anatomy of a Fall), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) và Jonathan Glazer (The Zone of Interest). Trước đó, nghệ sĩ từng được đề cử hạng mục này cho Dunkirk (2017).

Christopher Nolan (giữa) và vợ - Emma Thomas - trên phim trường "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Theo Nolan, sức hấp dẫn của tác phẩm đến từ câu chuyện có thật trong lịch sử Mỹ. Ngoài đời, nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer mang nỗi ám ảnh muốn "thay đổi" thế giới. Thời Thế chiến, bên cạnh việc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc còn có cuộc cạnh tranh ngầm của nhiều nhà khoa học.

Ở Đức, Werner Heisenberg, người sáng lập ra thuyết cơ học lượng tử và đoạt giải Nobel Vật lý năm 1932, đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, còn các nhà khoa học tại Mỹ muốn thúc đẩy quá trình này vượt lên trên người Đức. Oppenheimer là người gốc Do Thái. Việc chế tạo thành công quả bom có ý nghĩa quan trọng với ông, do muốn chống chủ nghĩa bài Do Thái của Đức Quốc xã.

Hậu trường thực hiện vụ nổ bom nguyên tử trong 'Oppenheimer' Hậu trường thực hiện vụ nổ bom nguyên tử trong "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, tác phẩm có doanh thu cao thứ ba năm 2023, với hơn 950 triệu USD. Đồng thời, phim gây chú ý tại mùa giải thưởng khi chiến thắng nhiều sự kiện tiền Oscar, như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Movie Awards, SAG Awards.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (2000). Trong sự nghiệp, Nolan nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter)