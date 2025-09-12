Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía

Lúc ăn, tôi thấy ngon miệng, nhưng cả đêm không ngủ nổi, dậy uống nước liên tục mà miệng vẫn khô rát, hôm sau người rã rời, bụng nặng trĩu.

Tôi vốn thích vào bếp, nhưng nhiều năm liền vẫn giữ thói quen giống như phần đông các gia đình Việt Nam: bếp đầy ắp đủ loại gia vị công nghiệp. Hạt nêm, bột ngọt, dầu hào, nước tương, nước sốt chế biến sẵn... gần như chiếm cả một ngăn tủ. Mỗi lần nấu ăn, tôi lại loay hoay cân đo: món này cho bao nhiêu thì vừa, món kia thêm vị gì cho hợp. Kết quả là nhiều khi hương vị chồng chéo, món nào cũng na ná, mà ăn xong cả nhà lại khát nước, đầy bụng, nặng nề.

Một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là lần đi ăn lẩu với bạn bè. Hôm đó, nồi lẩu ngập tràn gia vị, nước dùng thì đậm đà quá mức. Lúc ngồi ăn, ai cũng khen ngon, bản thân tôi cũng thấy ngon miệng, nhưng về nhà mới thấm. Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ nổi, cứ khát nước mãi, phải dậy uống liên tục mà miệng vẫn khô rát. Sáng hôm sau người tôi rã rời, bụng nặng trĩu. Từ lần ấy, tôi mới thấy rõ gia vị công nghiệp không chỉ làm mất vị tự nhiên của thực phẩm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tôi bắt đầu để ý, càng dùng nhiều gia vị chế biến sẵn, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Thỉnh thoảng còn bị rối loạn tiêu hóa, ngủ không sâu giấc. Lúc đầu tôi không nghĩ nguyên nhân xuất phát từ bữa ăn, cho đến khi tình cờ đọc một bài viết về tác hại của việc lạm dụng gia vị công nghiệp. Hầu hết những sản phẩm đó đều chứa nhiều chất điều vị, đường, chất bảo quản... nếu dùng lâu dài sẽ gây hại cho gan, thận và cả hệ tiêu hóa.

Từ đó, tôi quyết định thay đổi triệt để: bỏ gần hết gia vị công nghiệp, chỉ giữ lại hai thứ cơ bản nhất là nước mắm nguyên chất và muối hột. Lúc đầu, tôi cũng lo bữa cơm sẽ nhạt nhẽo, khó ăn. Nhưng thật bất ngờ, việc này lại mở ra cho tôi một cách nấu mới: đơn giản, trong lành và ngon tự nhiên hơn.

Một nắm rau muống luộc, chỉ thêm vài hạt muối, giữ được vị ngọt mát vốn có. Con cá đồng kho, chỉ cần chút nước mắm ngon, thêm nhánh tiêu, dậy mùi hấp dẫn. Thịt rang cháy cạnh, thay vì nhiều loại gia vị, tôi chỉ đảo với muối hột và chút nước mắm, vậy mà đậm đà vừa miệng. Không còn cảnh nêm nếm phức tạp, món nào ra món nấy, rõ ràng vị của nguyên liệu.

Sau khoảng hai tháng duy trì cách ăn này, tôi nhận ra cơ thể thay đổi rõ rệt: ăn xong không còn cảm giác khát nước, đầy bụng; da dẻ sáng hơn nhờ ăn uống thanh đạm, ít hóa chất; ngủ sâu giấc hơn, buổi sáng tỉnh táo, ít mệt mỏi; cả gia đình dần quen, thậm chí còn khen ăn vậy thấy "dễ chịu bụng" hơn trước.

Điều thú vị là khi tôi kể chuyện này với bạn bè, nhiều người bất ngờ: "Không nêm hạt nêm, bột ngọt sao mà ăn được?". Đó cũng là thói quen phổ biến của nhiều gia đình Việt hiện nay - bữa ăn nhanh gọn nhưng lại đầy rẫy gia vị công nghiệp. Người lớn ăn mãi thành quen, còn trẻ nhỏ thì hầu như không biết thế nào là vị ngọt tự nhiên từ rau củ, cá thịt. Dần dần, khẩu vị bị lệ thuộc vào chất điều vị, và sức khỏe cũng âm thầm bị ảnh hưởng.

So với cách nấu ăn cầu kỳ, nhiều gia vị, tôi nhận ra sự tối giản mới thực sự giúp mình khỏe mạnh hơn. Hai thứ giản dị là nước mắm và muối hột vốn đã đủ cho ông bà ta bao đời. Chúng không chỉ giúp món ăn giữ hồn vị Việt, mà còn giúp cơ thể chúng ta sống lành mạnh hơn, tránh được những gánh nặng về gan, thận, tim mạch sau này.

Giờ đây, mỗi lần đi chợ hay siêu thị, tôi không còn bối rối trước dãy kệ gia vị dài dằng dặc nữa. Tôi chỉ cần chọn chai nước mắm nguyên chất, gói muối hột sạch, vậy là yên tâm cho cả tháng. Bữa cơm vì thế trở nên gọn gàng, giản dị, mà lại có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Ha Vy