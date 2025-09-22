Noah Lyles giúp Mỹ bảo vệ ngôi vương tiếp sức 4x100m

Nhật BảnNoah Lyles khép lại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 theo cách hoàn hảo, khi giúp tuyển Mỹ bảo vệ chức vô địch tiếp sức 4x100m nam.

Trong cơn mưa nặng hạt tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản tối 21/9, đội Mỹ gồm Christian Coleman, Kenny Bednarek, Courtney Lindsey và Lyles cán đích đầu tiên với thời gian 37 giây 29 giây. Đây là thành tích nhanh nhất thế giới trong năm 2025 và là thông số nhanh thứ năm trong lịch sử.

Noah Lyles cầm gậy cán đích đầu tiên, giúp Mỹ giành HC vàng tiếp sức 4x100m nam tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 21/9. Ảnh: AFP

Mỹ giành HC vàng thứ 16 tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025, vượt kỷ lục 14 vàng từng lập ở Doha 2019. Tổng cộng, Mỹ giành 26 huy chương (16 HC vàng, 5 HC bạc, 5 HC đồng), nhiều hơn 5 quốc gia xếp sau cộng lại.

Ở lượt chạy cuối, Andre De Grasse nhen nhóm hy vọng gây bất ngờ cho Canada, nhưng Lyles bứt phá mạnh mẽ để mang về chiến thắng thuyết phục. Canada giành HC bạc, trong khi Hà Lan lập kỷ lục quốc gia 37,81 giây để đoạt HC đồng. Đội chủ nhà Nhật Bản về thứ sáu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Với riêng Lyles, đây là tấm HC vàng thứ hai tại Tokyo sau nội dung 200m - nơi anh lập kỷ lục vô địch bốn lần liên tiếp - và nâng tổng số huy chương tại giải lên ba, vì có thêm một HC đồng 100m. Thành tích này giúp anh có 8 danh hiệu thế giới, chỉ còn kém kỷ lục gia Usain Bolt ba danh hiệu. Lyles tuyên bố sẽ tiếp tục chinh phục mốc 5 chức vô địch 200m liên tiếp ở Bắc Kinh 2027 để vượt huyền thoại người Jamaica.

"Chúng tôi biết mình nhanh nhất, vấn đề chỉ là chuyền gậy trọn vẹn", Lyles nói sau chiến thắng. "Khi Coleman đưa gậy sang lượt tiếp theo, tôi đã chắc chắn về chiến thắng. Các đồng đội đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng cho tôi".

Trong ngày thi đấu cuối cùng 21/9, giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 trao huy chương ở nhiều nội dung khác. Ở 4x100m nữ, Mỹ - gồm Twanisha Terry, Kayla White, Melissa Jefferson-Wooden và Sha’Carri Richardson - cán đích đầu tiên với 41,75 giây, chỉ nhanh hơn Jamaica 0,04 giây. Đức giành HCĐ với 41,87 giây, hơn Vương quốc Anh 0,2 giây.

Jefferson-Wooden - nữ hoàng tốc độ mới của giải - khép lại Tokyo 2025 với cú hat-trick HC vàng (100m, 200m, 4x100m). Cuộc đua cũng đánh dấu tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của Shelly-Ann Fraser-Pryce, huyền thoại chạy nước rút Jamaica.

Melissa Jefferson-Wooden vui mừng sau khi cùng Mỹ giành HC vàng tiếp sức 4x100m nữ. Ảnh: Reuters

Mỹ còn giành HC vàng 4x400m nữ. Đội hình gồm Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler và Sydney McLaughlin-Levrone cán đích đầu tiên với 3 phút 16 giây 61, phá kỷ lục giải. Jamaica giành HC bạc với 3 phút 19 giây 25, còn Hà Lan không bảo vệ danh hiệu, chỉ về thứ ba với 3 phút 20 giây 18.

Trận chiến hấp dẫn nhất thuộc về 4x400m nam. Mỹ dẫn đầu gần như cả chặng, nhưng ở đoạn cuối, Rai Benjamin - nhà vô địch 400m rào - bị Collen Kebinatshipi, tân vương 400m, vượt qua ngay trước đích. Botswana về nhất với 2 phút 57 giây 76 giây, Mỹ giành HC bạc còn Nam Phi giành HC đồng.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên sân Quốc gia ở Tokyo. Ban tổ chức cho biết tổng số khán giả đến sân trong chín ngày thi đấu lên tới 619.288 người - một cột mốc đáng nhớ, cho thấy sức hút toàn cầu của điền kinh cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại Nhật Bản.

Mỹ đứng nhất toàn đoàn với 16 HC vàng, 5 bạc và 5 đồng, tổng cộng 26 huy chương. Xếp sau là Kenya (7 HC vàng, 2 HC bạc, 2 HC đồng), Canada (3 HC vàng, 1 HC bạc, 1 HC đồng) và Hà Lan (2 HC vàng, 2 HC bạc và 2 HC đồng).

Hồng Duy tổng hợp