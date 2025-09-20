Lyles cân bằng 'siêu kỷ lục' của Usain Bolt

Nhật BảnNoah Lyles cán đích đầu tiên ở chung kết 200m nam tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025, giành HC vàng thế giới thứ tư liên tiếp và cân bằng kỷ lục của huyền thoại Usain Bolt.

Bốn năm trước tại Olympic Tokyo, Lyles sa sút phong độ vì khủng hoảng tâm lý, chỉ giành HC đồng trong nỗi thất vọng. Nhưng lần trở lại Nhật Bản này, ngôi sao người Mỹ trình diễn đúng đẳng cấp, băng qua đích sau 19 giây 52 để bảo vệ ngôi vương.

"Tôi không có kỷ niệm đẹp năm 2021, khi ấy tôi rơi vào trầm cảm. Giờ đây tôi hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Khoảnh khắc này sẽ theo tôi mãi mãi", Lyles nói sau khi nhận huy chương.

Noah Lyles cán đích đầu tiên ở chung kết 200m nam tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Lyles giành HC vàng 200m bốn giải thế giới liên tiếp, tại Doha 2019, Eugene 2022, Budapest 2023 và Tokyo 2025. VĐV người Mỹ tái hiện kỳ tích của huyền thoại Usain Bolt - người từng vô địch nội dung này tại Berlin 2009, Daegu 2011, Moscow 2013 và Bắc Kinh 2015.

Ở tuổi thơ, Lyles mắc hen suyễn mãn tính và từng trải qua nhiều năm ra vào bệnh viện. "Khi còn bé, tôi nghĩ sẽ không bao giờ chơi thể thao được", anh bày tỏ. "Nhưng giờ tôi là người đàn ông nhanh thứ ba lịch sử cự ly 200m và có nhiều HC vàng thế giới. Điều quan trọng không phải chuyện gì xảy ra với bạn, mà là bạn tiếp tục chiến đấu như thế nào".

Nhưng Lyles chưa muốn dừng lại. "Tôi chờ đợi năm 2027 để trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử giành năm chức vô địch thế giới 200m", VĐV 28 tuổi tuyên bố.

Noah Lyles ăn mừng bằng cách mô phỏng động tác "tung chưởng Kamehameha" trong bộ truyện tranh Dragon Ball. Ảnh: AS

Tại sân vận động quốc gia Nhật Bản hôm qua, Lyles về nhất với 19 giây 52, nhanh hơn đồng hương Kenny Bednarek 0,06 giây và VĐV Jamaica Bryan Levell 0,12 giây. Đây là cuộc đua được đánh giá kịch tính bậc nhất lịch sử khi có tới năm VĐV cán đích dưới 19 giây 80.

Khán giả trên sân cũng được chứng kiến màn ăn mừng đặc biệt: Lyles mô phỏng động tác "tung chưởng Kamehameha" trong bộ truyện tranh Dragon Ball để tri ân văn hóa Nhật Bản. Niềm đam mê anime và manga đã theo anh từ bé, đến mức báo chí địa phương gọi anh là "otaku nhanh nhất thế giới". Trước đó, Lyles từng mang thẻ bài Yu-Gi-Oh! ra sân ở vòng loại Mỹ hay hóa thân thành các nhân vật khác nhau ngay trên đường chạy.

Noah Lyles vô địch 200m thế giới Noah Lyles vô địch 200m thế giới.

Ở nội dung 200m nữ, đồng hương với Lyles, Jefferson-Wooden về nhất với 21 giây 68, hoàn tất cú đúp HC vàng sau khi vô địch 100m. VĐV Anh Amy Hunt về nhì với 22 giây 14, còn Shericka Jackson (Jamaica) giành HC bạc với 22 giây 18.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên sân Quốc gia ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Hồng Duy tổng hợp