Nike hứng chỉ trích vì coi nhẹ người đi bộ trước Boston Marathon

MỹBiển quảng cáo của Nike với thông điệp bị cho là xem nhẹ người đi bộ vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng chạy bộ trước thềm Boston Marathon 2026 và nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Hôm 18/4, Nike dựng biển quảng cáo tại cửa hàng trên phố Newbury, Boston với thông điệp "Runners Welcome. Walkers Tolerated" (Chào đón người chạy. Chấp nhận người đi bộ) nhằm hưởng ứng Boston Marathon. Tuy nhiên, thông điệp vấp phải phản ứng dữ dội, buộc Nike phải tháo bỏ biển quảng cáo.

Trong thông cáo cùng ngày, Nike thừa nhận thông điệp chưa phù hợp. "Chúng tôi muốn nhiều người cảm thấy được chào đón trong chạy bộ, bất kể tốc độ, kinh nghiệm hay quãng đường. Một trong các biển hiệu đã không đạt mục tiêu đó. Chúng tôi đã gỡ bỏ và sẽ làm tốt hơn", nhãn hàng Mỹ cho biết.

Sau khi gỡ bỏ biển quảng cáo gây tranh cãi, Nike thay bằng thông điệp mới được viết hoa toàn bộ: "Boston will always remind you, movement is what matters" (Boston sẽ luôn nhắc bạn rằng vận động mới là điều quan trọng).

Nike dựng biển quảng cáo với thông điệp gây tranh cãi. Ảnh: Torontosun

Sau khi gỡ bỏ biển quảng cáo gây tranh cãi, Nike thay bằng thông điệp mới được viết hoa toàn bộ. Ảnh: Torontosun

Adidas, chứ không phải Nike, mới là nhà tài trợ chính thức của Boston Marathon. Nhưng các biển quảng cáo tại Newbury được xem là một phần chiến lược "ambush marketing" (tiếp thị bám đuổi) mà Nike từng áp dụng tại nhiều giải lớn nhằm thu hút sự chú ý.

Làn sóng chỉ trích xuất hiện gần như ngay lập tức. Nhiều vận động viên, HLV và người khuyết tật cho rằng từ "tolerated" (chấp nhận) mang tính coi nhẹ, trong khi đi bộ là một phần phổ biến của marathon.

Robyn Michaud - runner đã hoàn thành 50 giải marathon - chia sẻ trên Instagram rằng cô buộc phải xen kẽ đi bộ do chấn thương tủy sống, nhưng vẫn thường xuyên đạt thành tích dưới 5 giờ tại Boston.

Trong khi đó, HLV chạy bộ Amy Gougler cho rằng thông điệp này đi ngược lại tinh thần cộng đồng. "Chúng ta cần xây dựng sự bao trùm, không phải cô lập hay hạ thấp bất kỳ ai", cô nói, nhấn mạnh phương pháp chạy - đi bộ - chạy vẫn giúp nhiều người đủ chuẩn tham dự giải.

Tại Boston Marathon, việc xen kẽ đi bộ không hiếm gặp, đặc biệt ở đoạn dốc Newton Hills từ mốc 25 đến 34 km. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chuột rút hay chấn thương nhẹ khiến nhiều VĐV phải điều chỉnh chiến thuật để hoàn thành cuộc đua.

Phương pháp "run-walk-run" do Jeff Galloway phổ biến từ thập niên 1970 hiện được nhiều runner phong trào áp dụng, kể cả những người đạt chuẩn Boston. Ngoài ra, khoảng 10% người tham gia giải đến từ các chương trình gây quỹ từ thiện, góp hàng chục nghìn USD cho các tổ chức xã hội.

Đây không phải lần đầu chiến dịch quảng cáo của Nike vấp phản ứng. Trước đó, tại công viên Peckham Rye (London), hãng từng treo biển "Runners only" (chỉ dành cho người chạy), gây tranh cãi trong cộng đồng ParkRun. Tại London Marathon 2025, một biển quảng cáo khác của Nike cũng bị gỡ vì thông điệp bị cho là nhạy cảm.

Trong khi đó, đối thủ như Altra nhanh chóng tận dụng cơ hội, đăng tải thông điệp cởi mở hơn: "Chạy, đi, bò - dù theo cách nào, hãy tiếp tục tiến lên".

Dù vậy, một số ý kiến trên các diễn đàn cho rằng tranh cãi cũng giúp Nike đạt mục tiêu thu hút chú ý, khi thương hiệu được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Korir phá kỷ lục Boston Marathon sau 15 năm John Korir về nhất Boston Marathon 2026.

Tại Boston Marathon lần thứ 130 diễn ra ngày 20/4, John Korir về nhất nội dung nam với 2 giờ 1 phút 52 giây, xô đổ kỷ lục giải tồn tại suốt 15 năm của Geoffrey Mutai. Xếp sau lần lượt là Alphonce Felix Simbu với 2 giờ 2 phút 47 giây và Benson Kipruto với 2 giờ 2 phút 50 giây.

Ở nội dung nữ, Sharon Lokedi tiếp tục khẳng định phong độ khi bảo vệ chức vô địch, qua đó tái hiện thành tích của đồng hương Hellen Obiri (nhà vô địch 2023-2024). Các VĐV Kenya chiếm cả ba vị trí đầu tiên trong podium, trong đó Lokedi về nhất với 2 giờ 18 phút 51 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Loice Chemnung (2 giờ 19 phút 35 giây) và Mary Ngugi-Cooper (2 giờ 20 phút 7 giây).

Hồng Duy (theo Marathon Handbook)