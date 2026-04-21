Kỷ lục Boston Marathon bị phá sau 15 năm

MỹVĐV Kenya John Korir về nhất Boston Marathon 2026 với thành tích 2 giờ 1 phút 52 giây, xô đổ kỷ lục giải tồn tại suốt 15 năm của Geoffrey Mutai.

Tại Boston Marathon lần thứ 130 diễn ra hôm 20/4, cả ba vị trí dẫn đầu đều chạy nhanh hơn mốc cũ - là 2 giờ 3 phút 2 giây do Geoffrey Mutai thiết lập năm 2011.

Trong đó, Korir về nhất trên phố Boylston khi đồng hồ điểm 2 giờ 1 phút 52 giây. Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai diễn ra quyết liệt giữa Alphonce Felix Simbu (Tanzania) và Benson Kipruto (Kenya). Simbu về nhì với 2 giờ 2 phút 47 giây, còn Kipruto đứng thứ ba với 2 giờ 2 phút 50 giây.

Với tư cách nhà vô địch, thành tích 2 giờ 1 phút 52 giây của Korir sẽ được công nhận là kỷ lục mới của giải. Nhờ đó, VĐV Kenya nhận 150.000 USD tiền thưởng cho ngôi quán quân và 50.000 USD tiền thưởng phá kỷ lục giải.

Korir cải thiện thành tích đáng kể so với năm ngoái - nơi anh về nhất với 2 giờ 4 phút 45 giây. Năm 2012, anh trai của John Korir, Wesley cũng về nhất Boston Marathon với thành tích 2 giờ 12 phút 40 giây. John và Wesley là hai anh em ruột đầu tiên cùng vô địch giải marathon thường niên lâu đời và danh giá nhất thế giới.

Sau cuộc đua, Korir cho biết việc phá kỷ lục đã nằm trong kế hoạch. "Tôi luôn nghĩ đến cột mốc này. Năm nay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối", chân chạy 29 tuổi nói, và nhắc lại sự cố ngã ở đầu cuộc đua năm ngoái nhưng vẫn kịp phục hồi để chiến thắng.

Korir phá kỷ lục Boston Marathon sau 15 năm John Korir về nhất Boston Marathon 2026.

Boston Marathon 2026 diễn ra với điều kiện thời tiết thuận lợi (nhiệt độ khoảng 4-9 độ C, gió nhẹ xuôi chiều), góp phần giúp cuộc đua đạt chất lượng chuyên môn cao, không xuất hiện các giai đoạn giảm tốc đáng kể.

Diễn biến cuộc đua cho thấy chiến thuật hợp lý của Korir. Anh kiên nhẫn bám nhóm đầu trong giai đoạn đầu, khi Hendrik Pfeiffer cùng các VĐV Mỹ như Ryan Ford và Alex Maier thay nhau dẫn tốc, với nhịp độ tương đương mốc 2:03 (về đích dưới 2 giờ 3 phút).

Ở nửa đầu, Lemi Berhanu bất ngờ vượt lên dẫn đầu khi chạy nửa chặng (21,0975 km) trong 1 giờ 1 phút 43 giây. Korir nhanh chóng bám theo, vượt lên sau đó ít phút rồi tăng tốc mạnh ở 10 km cuối. Ở giai đoạn quyết định, VĐV Kenya duy trì tốc độ ổn định với pace dao động từ 2:45 đến 2:50, liên tục nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi trước khi về đích đầu tiên.

Nhóm VĐV Mỹ cũng gây chú ý khi Zouhair Talbi là người về đích nhanh nhất, xếp thứ năm chung cuộc với 2 giờ 3 phút 45 giây. Thành tích này nhanh hơn 1 phút 13 giây so với kỷ lục của một VĐV Mỹ tại Boston trước đó (2 giờ 4 phút 58 giây) do Ryan Hall lập năm 2011, nhưng không được công nhận là kỷ lục quốc gia do đặc thù đường chạy point-to-point. Đây là dạng đường chạy một chiều, điểm xuất phát và đích không trùng nhau, thường có chênh lệch độ cao và hướng gió thuận, nên không đáp ứng tiêu chuẩn xác lập kỷ lục của Liên đoàn điền kinh Thế giới (World Athletics).

Sharon Lokedi về nhất nội dung nữ Boston Marathon 2026. Ảnh: AP

Ở nội dung nữ, Sharon Lokedi tiếp tục khẳng định phong độ khi bảo vệ chức vô địch, qua đó tái hiện thành tích của đồng hương Hellen Obiri (nhà vô địch 2023-2024). Các VĐV Kenya chiếm cả ba vị trí đầu tiên trong podium, trong đó Lokedi về nhất với 2 giờ 18 phút 51 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Loice Chemnung (2 giờ 19 phút 35 giây) và Mary Ngugi-Cooper (2 giờ 20 phút 7 giây).

"Tôi rất xúc động khi nhận được sự cổ vũ của khán giả. Tôi luôn tự nhủ phải kiên nhẫn và giữ sự khiêm tốn", Lokedi chia sẻ sau chiến thắng.

Hồng Duy