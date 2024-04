Nigeria phê duyệt vaccine 5 trong 1 chống não mô cầu mới

Nigeria là quốc gia đầu tiên phê duyệt và sử dụng vaccine Men5CV mới, nhằm kiểm soát dịch viêm màng não mô cầu đang bùng phát trong nước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận thông tin nói trên, đồng thời cho biết Nigeria sẽ đưa vaccine vào chiến dịch tiêm chủng cộng đồng sắp tới. Liên minh toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (Gavi) sẽ tài trợ các hoạt động triển khai vaccine này.

Nigeria nằm trong số 26 quốc gia châu Phi có mức độ lưu hành bệnh viêm màng não cao. Đợt bùng phát vi khuẩn não mô cầu kéo dài từ 1/10/2023 đến 11/3/2024, đã gây ra hơn 1.700 ca nghi mắc, trong đó 153 ca đã tử vong tại 7 trong số 36 bang của nước này. Nhằm kiểm soát dịch bệnh, Nigeria đã triển khai một chiến dịch tiêm chủng vào cuối tháng 3 vừa qua, bước đầu tiếp cận hơn một triệu người từ 1 đến 29 tuổi.

Đại diện giới chức Nigeria cho biết vaccine mới sẽ cung cấp cho nhân viên y tế thêm một công cụ để chặn và loại trừ bệnh viêm màng não. Trước đó, châu Phi trong đó bao gồm Nigeria chỉ lưu hành vaccine ngừa não mô cầu nhóm A với hiệu quả phòng bệnh hạn chế hơn.

Trẻ em Nigeria tiêm vaccine. Ảnh: WHO

Vaccine Men5CV được WHO khuyến cáo sử dụng từ tháng 10/2023. Mũi tiêm do Viện Huyết thanh Ấn Độ và Tổ chức Path phát triển, giúp phòng 5 nhóm huyết thanh A, C, Y, W và X của vi khuẩn não mô cầu trong một liều, gọi là vaccine 5 trong 1.

Theo WHO, Men5CV giá rẻ hơn so với các loại đa giá ngừa não mô cầu hiện hành, giúp châu Phi có thể triển khai trong chương trình tiêm chủng cộng đồng. Loại mới mới được kỳ vọng giúp tiến gần hơn tới mục tiêu loại bỏ bệnh viêm màng não trên toàn cầu năm 2030 của tổ chức này.

Viêm màng não là bệnh nhiễm trùng tại cơ quan bảo vệ bộ não và tủy sống. Có nhiều tác nhân gây viêm màng não như virus, nấm, ký sinh trùng... Trong đó, viêm màng não do vi khuẩn nghiêm trọng nhất, có thể dẫn tới nhiễm trùng máu và tử vong trong vòng 24 giờ. Nếu khỏi bệnh, người mắc vẫn phải chịu di chứng như: mất thính lực, tổn thương não, co giật, tàn phế...

Chi Lê (Theo WHO, Reuters)