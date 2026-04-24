Những vật dụng runner cần chuẩn bị cho ngày đua tại Cần Giờ

Với đặc thù thời tiết nóng ẩm và lựa chọn cắm trại qua đêm, giải chạy tại huyện đảo ven biển TP HCM đòi hỏi vận động viên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường.

Xuất phát sớm, điều kiện thời tiết thay đổi nhanh khi trời sáng và lịch trình có thể kéo dài khiến hành trình chinh phục VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cần được lên kế hoạch chi tiết từ nhà. Từ trang phục thi đấu, đồ tiếp năng lượng đến vật dụng dùng trước, sau cuộc đua hay khi ở lại qua đêm, mỗi món đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm ngày đua.

Nhóm đồ chạy chính

Nhóm đầu tiên là những vật dụng runner cần chuẩn bị từ nhà để bước ra vạch xuất phát trong trạng thái sẵn sàng nhất. Với Cần Giờ, trước hết là một đôi giày quen chân, tất chạy chống phồng rộp, bộ đồ mỏng, thoát mồ hôi tốt và đồng hồ thể thao. Trong đó, đồng hồ gần như là vật dụng bắt buộc, đặc biệt với những người chạy cự ly dài.

Nhóm runner chạy thử cung đường của giải vào đầu tháng Tư. Ảnh: VnExpress Marathon

Dù cuộc đua bắt đầu từ sáng sớm, dữ liệu từ AccuWeather cho thấy nhiệt độ trước 8h ở Cần Giờ vẫn dao động 26-27 độ C, sau đó tăng dần lên 32 độ C vào cuối buổi sáng. Cùng với đó, độ ẩm có thể lên tới khoảng 76%, khiến không khí trở nên oi và mồ hôi lâu khô hơn. Trong điều kiện này, các chất liệu bí, dày hoặc giữ ẩm lâu dễ trở thành điểm yếu trên đường chạy.

Bên cạnh đó, mũ lưỡi trai hoặc visor (mũ nửa đầu) cũng là món đồ nên có. Trong điều kiện trời sáng dần và độ ẩm cao, vật dụng này giúp runner bớt cảm giác oi nóng, đồng thời hạn chế mồ hôi chảy xuống mắt, mặt. Với những người tham dự cự ly dài, đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt về trải nghiệm thi đấu.

Nhóm tiếp năng lượng và bảo vệ cơ thể

Để chủ động hơn trong quá trình tiếp sức, VĐV chạy cự ly 21km và 42km nên mang theo gel năng lượng, nước điện giải hoặc viên muối nếu đã quen dùng. Ngoài ra, kem chống nắng cũng là món không thể thiếu. Với những runner dễ bị rát da khi đổ mồ hôi nhiều, có thể chuẩn bị thêm vaseline hoặc kem chống rát bôi ở các vùng dễ ma sát như nách, đùi trong hoặc gót chân.

Nữ runner đeo đai chạy bộ trên đường chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Nếu mang theo điện thoại hoặc các phụ kiện nhỏ, VĐV nên chuẩn bị đai chạy bộ. Phụ kiện này giúp sắp xếp đồ đạc gọn gàng trên người, tránh vướng víu phải cầm tay trong lúc sải bước.

Nhóm đồ dùng trước và sau thi đấu

Với điểm đến Cần Giờ, nhóm đồ này đáng được chuẩn bị kỹ hơn vì nhiều người không chỉ đến để chạy mà còn kết hợp du lịch, khám phá trong dịp đại lễ 30/4-1/5. So với một giải chạy nội đô có thể thi đấu xong rồi về ngay, hành trình tại đây thường kéo dài hơn.

Vì vậy, những món nên mang theo gồm quần áo thay trước và sau cuộc đua, dép phục hồi, pin sạc dự phòng, túi zip hoặc túi chống nước đựng đồ ướt. Đây là các vật dụng giúp runner thuận tiện hơn nếu tiếp tục ở lại vui chơi, nghỉ ngơi, nhất là với những người có kế hoạch tham quan các điểm gần rừng ngập mặn, sông hoặc biển sau khi hoàn thành chặng đua.

Du khách chèo SUP ở Cần Giờ. Ảnh: Lee Lương

Nhóm đồ cho runner lưu trú qua đêm

Một điểm riêng biệt của Cần Giờ là ban tổ chức bố trí khu cắm trại ngoài trời dành riêng cho runner, mở cửa từ 12h ngày 30/4 đến 12h ngày 1/5 với 200 vị trí. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn đến sớm, nghỉ lại gần khu vực sự kiện để giảm bớt áp lực di chuyển trước giờ xuất phát.

Với hình thức lưu trú này, runner nên chủ động chuẩn bị lều gọn nhẹ, túi ngủ hoặc khăn mỏng, gối hơi mini cùng đồ dùng cá nhân cần thiết. Khăn ướt, giấy khô, bàn chải, kem đánh răng, đèn pin nhỏ, quạt cầm tay và túi rác cá nhân cũng là những vật dụng đáng cân nhắc để trải nghiệm qua đêm được trọn vẹn và thoải mái nhất.

Hải Long