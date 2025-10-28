Những vaccine phòng bệnh hô hấp cho thai phụ

Vaccine ngừa cúm, RSV và ho gà giúp phòng bệnh hô hấp cho thai phụ, đồng thời truyền kháng thể bảo vệ em bé khi chào đời.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết thai phụ bị suy giảm miễn dịch tự nhiên, đồng thời thai nhi phát triển gây áp lực lên hệ hô hấp. Do đó, khi nhiễm bệnh hô hấp, thai phụ có thể gặp biến chứng nặng, gây sinh non, sảy thai, thai lưu... Những vaccine dưới đây thai phụ nên tiêm, để giúp phòng bệnh kép:

Thai phụ mắc bệnh trong thai kỳ có thể khiến con dễ gặp biến chứng, đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe khi chào đời. Ảnh minh họa: Vecteezy

Cúm

Cúm lây lan qua đường hô hấp, gây sốt cao, ho dữ dội, đau cơ, mệt mỏi. Thai phụ mắc cúm thường kéo dài hơn, tăng nguy cơ viêm phổi, sinh non, sảy thai, thai chết lưu, dị tật thai. Trẻ dưới 6 tháng mắc cúm dễ biến chứng viêm phổi, viêm não.

Thai phụ có thể tiêm ngừa cúm vào bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, tốt nhất từ ba tháng giữa trở đi. Khả năng phòng bệnh đến 90%, hỗ trợ giảm 60% các bệnh liên quan đến cúm và giảm 70-80% tỷ lệ tử vong.

RSV

RSV là một trong những loại virus phổ biến nhất gây viêm tai giữa, viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ dưới 2 tuổi. Thai phụ nhiễm RSV tăng nguy cơ viêm phổi, tiền sản giật, sinh non trước 37 tuần.

Để phòng bệnh do RSV, hiện Việt Nam triển khai vaccine RSV tiêm cho phụ nữ mang thai 24-36 tuần. Vaccine giúp truyền kháng thể thụ động bảo vệ trẻ từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có kháng thể đơn dòng thế hệ mới phòng RSV cho mọi trẻ từ sơ sinh đến hai tuổi, tạo miễn dịch bảo vệ cho trẻ.

Bạch hầu, ho gà, uốn ván

Thai phụ mắc bạch hầu thể hô hấp không được truyền thuốc kháng độc tố có nguy cơ tử vong, tỷ lệ khoảng 50% dù được điều trị mở khí quản hoặc đặt nội khí quản. 35% trường hợp bị thai chết lưu hoặc sinh non. Sau sinh, người mẹ mắc bạch hầu hô hấp có thể lây sang em bé trong quá trình chăm sóc.

Ho gà có tốc độ lây lan cao hơn cúm, một người bệnh có thể lây cho 12-17 người khác. Ho gà thường diễn tiến nặng, dễ tử vong do bội nhiễm và biến chứng viêm phổi, đặc biệt ở trẻ dưới một tuổi.

Người lớn mắc ho gà thường không có triệu chứng điển hình, dễ bỏ sót chẩn đoán và trở thành nguồn lây cho trẻ nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ dưới 3 tháng tuổi mắc bệnh nặng thường có nguồn lây từ mẹ, 93% trường hợp mắc phải nhập viện và theo dõi biến chứng như viêm phổi, co giật hay tổn thương não.

Thai phụ 33 tuần thai tiêm phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Mẹ mắc uốn ván trong thai kỳ hoặc khi sinh, cơ thể mẹ dễ co giật, co cứng, thiếu oxy, nguy cơ tử vong sản khoa tới 80%, dù đã có hồi sức hiện đại. Với thai nhi, độc tố uốn ván có thể khiến bé bị thai chết lưu, sinh non hoặc tử vong sớm ngay sau sinh. Trẻ còn có nguy cơ nhiễm khuẩn uốn ván rốn và tử vong lên đến 95%.

Vaccine phối hợp phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván, tiêm cho mẹ khi mang thai giúp truyền kháng thể thụ động bảo vệ con. Tùy theo lần mang thai, mẹ bầu có thể được chỉ định tiêm vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván vào 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ và vaccine uốn ván đơn để tăng cường miễn dịch.

Ngoài ra, thai phụ cần kết hợp các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến nơi đông người. Mẹ nên có chế độ dinh dưỡng đa dạng, bổ sung đủ chất, kết hợp vận động nhẹ nhàng. Gia đình, người chăm sóc cũng cần tiêm ngừa nhằm hạn chế mắc bệnh.

Hải Đường