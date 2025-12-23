Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2025

Elon Musk ghi nhận tài sản tăng 215 tỷ USD năm nay - mạnh nhất thế giới, theo sau là hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin.

1. Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin, Mỹ, ngày 30/3. Ảnh: AP

Tổng tài sản: 647 tỷ USD

Tăng thêm: 215 tỷ USD

Đây là năm thứ 3 Elon Musk đứng đầu danh sách tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất thế giới. Năm nay, ông còn liên tiếp xô đổ các kỷ lục về tài sản cá nhân, khi là người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD, 600 tỷ USD và 700 tỷ USD.

Tài sản của Musk tăng mạnh nhờ nắm hơn 12% cổ phần trong hãng xe điện Tesla, 42% công ty hàng không vũ trụ SpaceX, 60% startup trí tuệ nhân tạo xAI. Ông còn điều hành Neuralink và Boring Company.

Cổ phiếu Tesla đã tăng giá gần 30%. Trong khi đó, SpaceX được cho là chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm tới và sắp thực hiện đợt bán cổ phần với mức định giá dự kiến 800 tỷ USD.

Tài sản của Musk được dự báo còn tiếp tục tăng, khi các công ty duy trì vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực xe điện, hàng không vũ trụ và AI.

2. Larry Page

Larry Page bên ngoài Trump Tower ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 267 tỷ USD

Tăng thêm: 98,3 tỷ USD

Nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO Alphabet - công ty mẹ Google - hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ này. Ông không còn trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày, nhưng vẫn là thành viên HĐQT của công ty.

Năm nay, cổ phiếu Alphabet tăng gần 50%. Công ty gần đây tăng cường tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm, đầu tư mạnh cho mảng xe tự lái và máy tính lượng tử.

3. Sergey Brin

Sergey Brin tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar năm 2022 ở California. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 248 tỷ USD

Tăng thêm: 89,6 tỷ USD

Đồng sáng lập Google hiện là cổ đông cá nhân lớn thứ hai tại Alphabet. Trong khi Larry Page khá kín tiếng, năm 2023 Brin quay trở lại, hỗ trợ Google cải tiến chatbot AI Gemini. Trước đó, sau khi thôi mọi vị trí tại công ty năm 2019, Brin không can dự vào hoạt động nội bộ, trừ các dự án về khinh khí cầu hay hỗ trợ thiên tai.

4. Larry Ellison

Chủ tịch Oracle Larry Ellison. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 252 tỷ USD

Tăng thêm: 60,1 tỷ USD

Ellison là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Oracle. Đây là một trong những hãng phần mềm phục vụ doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Năm nay, cổ phiếu Oracle tăng 20%, nhờ cung cấp trung tâm dữ liệu điện toán đám mây cho các doanh nghiệp AI. Hồi tháng 9, có thời điểm tài sản của Ellison tăng tới 110 tỷ USD một ngày, vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới trong vài giờ.

5. Jensen Huang

Jensen Huang tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Tổng tài sản: 152 tỷ USD

Tăng thêm: 37,8 tỷ USD

Jensen Huang là nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia - hãng chip Mỹ hiện thống trị thị trường chip AI toàn cầu với khoảng 80% thị phần. Nvidia đã hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI ba năm qua và được dự báo tiếp tục ăn nên làm ra trong nhiều năm tới, khi loạt đại gia công nghệ chi hàng tỷ USD mua chip đồ họa. Năm nay, cổ phiếu hãng chip Mỹ tăng hơn 30%. Nvidia vì thế cũng trở thành công ty đầu tiên đạt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD.

6. Armancio Ortega

Ông chủ Zara Amancio Ortega hiện là người giàu nhất châu Âu. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 136 tỷ USD

Tăng thêm: 34,2 tỷ USD

Theo Bloomberg Billionaires Index, Amancio Ortega hiện là người giàu thứ 13 thế giới. Dù đã bốn thập kỷ điều hành gã khổng lồ bán lẻ thời trang Inditex - công ty mẹ Zara và nhiều thương hiệu khác, ông vẫn rất kín tiếng. Không một bức ảnh nào về ông được công bố cho đến năm 1999.

Tỷ phú này nổi tiếng với sở thích mua bất động sản. Khối bất động sản của Ortega hiện lớn nhất trong nhóm siêu giàu tại châu Âu, với trị giá hàng chục tỷ USD, từ chung cư xa xỉ đến kho hàng.

7. Carlos Slim

Tỷ phú Mexico Carlos Slim. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 111 tỷ USD

Tăng thêm: 31,2 tỷ USD

Carlos Slim hiện là người giàu nhất Mexico và từng giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới nhiều năm liên tiếp. Ông kiểm soát America Movil - nhà mạng lớn nhất Mỹ Latin. Slim cũng sở hữu cổ phần trong nhiều ngân hàng thương mại và công ty năng lượng. Bên cạnh đó, thông qua Grupo Carso - quỹ đầu tư của gia đình, tỷ phú còn rót tiền vào ngành xây dựng Mexico.

8. German Larrea

Tổng tài sản: 60,1 tỷ USD

Tăng thêm: 27,4 tỷ USD

Larrea là cái tên ít nổi tiếng nhất trong danh sách này. Ông là Chủ tịch tập đoàn đa ngành Grupo Mexico. Chỉ riêng mảng khai mỏ của công ty đã ghi nhận doanh thu 16,1 tỷ USD năm ngoái, với hoạt động tại Mỹ, Mexico, Peru và Tây Ban Nha. Tỷ phú còn nắm cổ phần trong Grupo Cinemex - chuỗi rạp phim tại Mexico.

9. Bernard Arnault

Ông chủ LVMH Bernard Arnault ở Giải đua Công thức 1 tại Monaco tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 203 tỷ USD

Tăng thêm: 26,7 tỷ USD

Arnault là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới. Hãng này sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy. Năm ngoái, LVMH đạt doanh thu 84,7 tỷ euro (91,6 tỷ USD).

Arnault sở hữu khoảng nửa cổ phần tập đoàn này. Ông hiện cũng là người giàu nhất châu Âu.

10. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg tại trụ sở Meta ở California (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 234 tỷ USD

Tăng thêm: 26,3 tỷ USD

Mark Zuckerberg là nhà sáng lập kiêm CEO Meta Platforms - công ty mẹ Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads. Cổ phiếu Meta tăng mạnh từ năm ngoái và tiếp tục thêm hơn 10% năm nay, khi nhà đầu tư tin tưởng vào làn sóng AI.

Meta đang chi tiêu mạnh tay cho cơ sở hạ tầng AI. Đầu tháng 9, Zuckerberg cho biết sẽ chi ít nhất 600 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng tại Mỹ đến năm 2028.

