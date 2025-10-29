Nvidia là công ty đầu tiên trên thế giới trị giá 5.000 tỷ USD

Cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia tăng phiên thứ 5 liên tiếp, kéo vốn hóa hãng này lên 5.000 tỷ USD, mức cao kỷ lục mới.

Mở cửa phiên giao dịch 29/10, cổ phiếu Nvidia tăng 5,3%, đưa vốn hóa lên 5.060 tỷ USD. Việc này giúp hãng chip Mỹ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới cán mốc định giá 5.000 tỷ USD.

Cổ phiếu hãng này tăng nhanh từ phiên 28/10, sau khi CEO Jensen Huang thông báo hàng loạt tin tức trong một hội thảo ở Washington (Mỹ). Theo đó, Nvidia đã nhận các đơn hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD. Toàn bộ chip Blackwell - chip AI nhanh nhất của hãng - hiện được sản xuất hoàn toàn ở Arizona (Mỹ). Trước đó, các loại chip tiên tiến nhất của Nvidia chỉ sản xuất ở Đài Loan (Trung Quốc).

Diễn biến giá cổ phiếu Nvidia trong một tháng qua. Đồ thị: Google Finance

Công ty này sẽ tạo ra 7 siêu máy tính mới cho Bộ Năng lượng, giúp Mỹ duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân. Siêu máy tính lớn nhất sẽ sử dụng phần mềm của Oracle, 100.000 chip AI Blackwell cao cấp từ Nvidia. Huang cũng ca ngợi các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện này.

Nokia hôm 28/10 cũng tuyên bố Nvidia mua 1 tỷ USD cổ phần trong hãng thiết bị viễn thông này. Hai bên đang hợp tác chiến lược để phát triển công nghệ mạng 6G tiếp theo.

Diễn biến hôm nay là dấu mốc mới nhất trong quá trình phát triển ấn tượng của Nvidia vài năm qua. Nvidia thành lập năm 1993, ban đầu chuyên sản xuất chip cho game 3D. Sau này, hãng dần phát triển các phần mềm và chip AI tiên tiến.

Bước ngoặt của Nvidia đến vào cuối năm 2022, khi OpenAI ra mắt ChatGPT, tạo ra cơn sốt trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. OpenAI phát triển công nghệ AI tạo sinh dựa trên các chip đồ họa của Nvidia. Đến nay, hãng chip Mỹ là cái tên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI. Từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 50%.

Vốn hóa Microsoft - công ty giá trị thứ 2 thế giới cũng đã vượt mốc 4.000 tỷ USD từ phiên 28/10. Microsoft và OpenAI trước đó công bố thỏa thuận tái cấu trúc, cho phép công ty mẹ ChatGPT tách khỏi mô hình phi lợi nhuận và có khả năng niêm yết cổ phiếu trong tương lai. Vốn hóa Apple hiện cũng đã cán mốc 4.000 tỷ USD.

Hà Thu (theo CNBC)