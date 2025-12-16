Elon Musk là người đầu tiên trên thế giới có 600 tỷ USD

Ngày 15/12, tạp chí Forbes cho biết tài sản của Elon Musk tăng thêm 168 tỷ USD chỉ trong một phiên, lên 677 tỷ USD.

Nguyên nhân là thông tin công ty hàng không vũ trụ của Musk - SpaceX chuẩn bị làm IPO năm tới và sắp thực hiện đợt bán cổ phần định giá họ tại 800 tỷ USD. Musk hiện nắm 42% cổ phần công ty này. Forbes nhận xét đây là bước tiến lớn của Musk, hướng tới danh hiệu người sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Danh sách tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index cũng ghi nhận tài sản của Musk tăng 167 tỷ USD trong ngày 15/12, lên 638 tỷ USD. Từ đầu năm, ông đã có thêm 205 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất thế giới.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Ngoài SpaceX, Musk còn hưởng lợi nhờ 12% cổ phần trong hãng xe điện Tesla. Cổ phiếu công ty này đã tăng 13% năm nay, bất chấp doanh số suy yếu. Riêng trong phiên 15/12, mã này tăng gần 4% sau khi Musk cho biết công ty đang thử nghiệm taxi tự hành không có người giám sát an toàn ở cạnh ghế lái.

Tháng trước, cổ đông Tesla đã bỏ phiếu chấp thuận gói thù lao kỷ lục, có thể giúp Musk có thêm 1.000 tỷ USD. Đây là gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng điều hành của Musk, khi Tesla chuyển hướng tập trung sang AI và robot.

Ngoài các công ty trên, Musk còn lãnh đạo startup xAI, nắm 53% cổ phần trong này. Họ đang thảo luận về kế hoạch huy động thêm 15 tỷ USD, định giá công ty tại 230 tỷ USD.

5 năm qua, tài sản của Musk liên tiếp lập kỷ lục mới. Tháng 3/2020, ông chỉ sở hữu 24,6 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla tăng vọt đã đưa ông trở thành người thứ 5 trong lịch sử sở hữu tài sản 100 tỷ USD vào tháng 8 cùng năm.

Đến tháng 1/2021, Musk lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới, với 190 tỷ USD. Tháng 10/2025, tài sản của ông chạm mốc 500 tỷ USD. Hiện tại, chỉ Larry Ellison - nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle là người thứ hai từng chạm các mốc tài sản 300 tỷ USD và 400 tỷ USD, theo Forbes.

Hà Thu (theo Reuters, Forbes)