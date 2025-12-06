SpaceX của Elon Musk có thể được định giá 800 tỷ USD

Đợt bán cổ phần sắp tới có thể định giá công ty hàng không vũ trụ SpaceX 800 tỷ USD, lấy lại vị trí doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất Mỹ.

Ngày 5/12, Wall Street Journal trích nguồn tin thân cận cho biết SpaceX - công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk - chuẩn bị tổ chức đợt bán cổ phần thứ cấp (secondary share sale) cho các nhà đầu tư, có thể định giá doanh nghiệp này lên tới 800 tỷ USD. Con số này gấp đôi mức định giá trong đợt bán cổ phần gần nhất của họ là 400 tỷ USD.

Nó cũng sẽ giúp SpaceX vượt OpenAI để trở thành công ty tư nhân giá trị nhất nước Mỹ, Crunch Base cho biết. Trong đợt bán cổ phần hồi tháng 10, OpenAI được định giá 500 tỷ USD.

Tên lửa Starship trong một chuyến bay thử nghiệm độ cao lớn. Ảnh: SpaceX

SpaceX cũng tiết lộ với một số nhà đầu tư rằng họ cân nhắc làm IPO toàn bộ công ty, kể cả mảng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, trong nửa cuối năm tới, theo The Information. Năm 2020, Elon Musk đã cho biết SpaceX dự định niêm yết Starlink sau vài năm, khi tăng trưởng doanh thu ổn định. Khi đó, họ có kế hoạch tách riêng mảng này.

SpaceX hiện thống trị các dịch vụ vũ trụ với tên lửa Falcon, chuyên đưa người và hàng hóa lên quỹ đạo cho NASA và các cơ quan chính phủ khác. Công ty này vẫn đang đầu tư mạnh vào tên lửa tái sử dụng, vệ tinh và các cơ sở phóng tên lửa.

Họ hiện cạnh tranh hợp đồng của chính phủ với các đối thủ mới hơn như Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos. Dù vậy, SpaceX đang dẫn trước với khoảng cách lớn và vận hành mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp lớn nhất thế giới thông qua Starlink.

Musk từng đề cập đến khả năng niêm yết SpaceX trong Đại hội cổ đông Tesla tháng trước. Musk nói rằng không thích điều hành các doanh nghiệp đại chúng. Một phần vì các công ty này dễ vướng vào "các vụ kiện vô căn cứ" và việc niêm yết "vận hành trở nên rất khó khăn". Ông hiện là CEO của cả Tesla và SpaceX.

Dù vậy, Musk thừa nhận muốn "tìm cách nào đó để cổ đông Tesla được tham gia vào SpaceX". "Có lẽ vào một thời điểm nào đó, SpaceX nên trở thành công ty đại chúng, dù có nhiều điểm bất lợi", tỷ phú kết luận.

Hà Thu (theo Reuters, WSJ)