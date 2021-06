Những từ tiếng Anh thường bị nhầm nghĩa

Nhiều người lầm tưởng "infamous" là rất nổi tiếng, nhưng nghĩa đúng của từ này là tai tiếng, tức là được biết đến vì những lý do tiêu cực.

1. Literally

Thường bị hiểu là "nghĩa bóng", "rất", dùng để nhấn mạnh và cường điệu. Tuy nhiên, nghĩa đúng của từ này là "thực sự", "chính xác", nghiêng về khía cạnh phản ánh chân thực chứ không nói quá. Đây là một từ hiếm hoi thường bị dùng với nghĩa gần như trái ngược với nghĩa gốc.

Ví dụ: "There are literally millions of stars in the sky" (Thực sự có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời)

= "There are millions of stars in the sky" (Có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời).

"There is literally a snake in my bathroom. Please help!" (Có một con rắn trong nhà tắm. Xin hãy giúp tôi!)

= "There is a real snake in the bathroom" (Thực sự có một con rắn trong nhà tắm).

2. Factoid

Nghĩa đúng của từ này là "một sự thật sai lầm" nhưng lại bị dùng nhầm với nghĩa "một sự thật nhỏ". "Factoid" lần đầu được dùng bởi nhà báo Norman Mailer vào năm 1973 để nói về một sự thật không có thật. Ông viết "factoid" là "một sự thật không hề tồn tại trước khi xuất hiện trên truyền thông", ám chỉ những thứ truyền thông tạo ra khiến người khác lầm tưởng đó là sự thật.

3. Entitled

Nhiều người nhầm lẫn từ này với "title" (tiêu đề), áp dụng với tên chương trình truyền hình, bài báo, các cuốn sách... Tuy nhiên, nghĩa đúng của nó là "có" hoặc bạn "có quyền sở hữu" một thứ gì đó.

Khi bạn mua một ngôi nhà, bạn sở hữu nó (You’re entitled to it) một cách hợp pháp. Bạn cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình (You can also be entitled to your opinion) vì bạn có quyền nói lên suy nghĩ cá nhân.

4. Poisonous

Vẫn mang nghĩa là "độc", nhưng từ này bị hiểu sai theo hướng bạn sẽ bị ngộ độc nếu ăn hoặc bị thứ gì cắn phải. Trong khi đó, nghĩa của "poisonous" là đầu độc khi bạn ăn phải thứ gì đó. Nhiều người nghĩ "đầu độc" và "có nọc độc" (venomous) cùng nghĩa nhưng thực sự không phải.

Trên các chương trình, sách báo nói về pháp luật, kẻ phạm tội dùng chất độc (poison) để ám sát nạn nhân chứ không dùng nọc độc (venom).

5. Ironic

Nghĩa đúng của từ này là trớ trêu, tức là điều gì đó xảy ra trái ngược với mong muốn của bạn nhưng lại hay bị dùng với nghĩa "điều gì không máy mắn". Hai nghĩa này đôi khi là một nhưng đa số thì không. Chỉ khi điều không may mắn chính là điều bạn không mong muốn thì cách dùng nhầm lẫn của "ironic" mới đúng.

Chẳng hạn, bạn ăn kiêng rồi tăng 20 kg hoặc trạm cứu hỏa bị cháy rụi. Sự trớ trêu có thể tạo ra tình huống hài hước hoặc buồn bã.

6. Infamous

Nhiều người lầm tưởng "infamous" là rất nổi tiếng, nhưng nghĩa đúng của từ này là tai tiếng, tức là nổi tiếng vì những lý do tiêu cực. Chẳng hạn, "He is infamous for his dishonesty" (Anh ta gặp tai tiếng vì sự không trung thực của mình).

7. Inflammable

Đây cũng là từ mà nghĩa đúng (dễ cháy) với nghĩa thường bị dùng sai (không dễ cháy) hoàn toàn trái ngược nhau. Sở dĩ, tiền tố -in nghĩa là "không" nên dễ khiến người dùng tiếng Anh hiểu lầm "Inflammable" mang nghĩa phủ định, tức là không dễ cháy. Tuy nhiên, từ này không tuân theo quy tắc đó. Nếu muốn dùng với nghĩa phủ định, bạn có thể viết "non-flammable".

Thanh Hằng (Theo FluentU)