Xử lý thế nào nếu gặp đề 'Work or Study' trong thi IELTS?

Bạn có thể dùng nhiều thì của động từ để trả lời, nhằm "khoe" với giám khảo khả năng ngữ pháp, sau đó kết nối các câu trả lời với nhau.

Đặng Trần Tùng, sinh năm 1993, là người Việt Nam đầu tiên bốn lần đạt 9.0 IELTS với cả hai hình thức thi trên giấy và máy tính. Anh đã thi IELTS nhiều lần, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Trên kênh Youtube cá nhân, anh thường chia sẻ kinh nghiệm thi IELTS và phương pháp học tiếng Anh hữu ích.

"Work or Study" không phải chủ đề mới, thậm chí gần như bạn nào đi thi IELTS cũng sẽ được hỏi. Chính vì chủ đề quen thuộc nên bạn càng cần chuẩn bị thật tốt. Xin giới thiệu bốn câu hỏi và câu trả lời thông dụng, tương ứng với bốn kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng cho nhiều dạng bài.

Question 1: Are you working or are you a student? (Bạn đang đi làm hay còn là học sinh?)

"I’m currently working as an IELTS instructor and I’ve been doing so for the better part of the last 5 years now? I actually wear a lot of hats, so I actually double as the company's chief academic officer, and I also do some social media projects on the side".

(Mình đang là giáo viên dạy IELTS và mình đã làm công việc này gần 5 năm qua. Thực ra mình làm khá nhiều công việc khác nhau. Mình đồng thời là Phó giám đốc Đào tạo ở công ty, và bên ngoài mình còn làm một số dự án truyền thông nữa.)

Với câu hỏi này, mình trả lời bằng cách sử dụng đa dạng thì của động từ. Với câu đầu tiên, "currently working" là thì hiện tại tiếp diễn, sau đó "I’ve been doing" là thì hiện tại hoàn thành. Cuối cùng, một số câu thì hiện tại đơn như "I also do", "I actually wear". Đây là cách siêu đơn giản để "khoe" với giám khảo khả năng ngữ pháp của bạn, đảm bảo ghi điểm ngữ pháp từ 7.0 trở lên.

Nếu là học sinh, bạn có thể tham khảo một số câu sau: "I’m currently a student at this school" (Tôi đang là học sinh ở trường này) ở thì hiện tại đơn. Sau đó, hãy nói tiếp "I will graduate in 2 years’ time" (Tôi sẽ tốt nghiệp trong hai năm nữa) ở thì tương lai đơn.

Questione 2: What do you like about your school or your job? (Bạn thích điều gì ở trường hoặc ở công việc của mình?)

"The most enjoyable aspect about my job bar is ability to meet people from all walks of life and to learn something new from them every day. I mean, I learn as much as much from my students as they do from me. And my colleagues also tech me a ton as well. Some of them seem to have encyclopedic knowledge about pretty much everything in life; whether it be philosophy or arts or food. So weirdly, the singularly pleasurable part about teaching is learning."

(Khía cạnh tuyệt vời nhất ở công việc của tôi là được gặp gỡ nhiều người có những chặng đường khác nhau và học hỏi điều gì đó từ họ mỗi ngày. Ý tôi là, tôi học được nhiều điều từ các học sinh của mình cũng như họ học được từ tôi. Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy, họ dạy tôi nhiều thứ. Vài người trong số họ như có kiến thức về mọi thứ trong cuộc sống, dù cho là triết học học, nghệ thuật hay ẩm thực. Thật kỳ lạ, điều thú vị với tôi khi đi dạy là được học).

Phương pháp được mình sử dụng trong câu này là trả lời có chiều sâu. Như các bạn thấy, câu trả lời của mình chỉ có một ý, đó là được học rất nhiều từ công việc giảng dạy, sau đó mình diễn giải học từ học sinh, đồng nghiệp. Trong ý đề cập đến đồng nghiệp, mình tiếp tục nói kỹ hơn về các chủ đề triết học, nghệ thuật... Cuối cùng, mình chốt lại là việc giảng dạy đem đến nhiều kiến thức.

Đây là câu trả lời phát triển theo chiều dọc, thay vì chiều ngang. Trả lời theo chiều ngang là gồm nhiều ý, dạng liệt kê nhưng thiếu chiều sâu và khó liên kết. Ngược lại, nếu chọn phương pháp theo chiều dọc, việc này giống như bạn đã có một cái xương sống, chỉ cần đắp lên nó nội dung mang tính giải thích. Cách này giúp câu trả lời của bạn "đã" hơn và dễ hiểu hơn với ban giám khảo.

Đặng Trần Tùng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh và thi IELTS trên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Question 3: What do you dislike about your school or your job? (Bạn không thích điều gì ở trường hoặc ở công việc của mình?)

"As much as I enjoy teaching and derive a lot of pleasure from it, there art certain aspects of this occupation that are not so desirable, just like any other line of work, really. One of those things is the unsocial working hours. Teachers usally have to teach in the evening because that’s the only time that makes sense for students and working adults. On top of that, the workload is colossal. I mean, we have to spend a lot of time marking students’ questions, and all this invisible hard graft is usually not appreciated. So being a teacher is no small task".

(Tôi thích dạy học và nhận được nhiều niềm vui từ nó, tuy nhiên, thực sự có một số khía cạnh của nghề này không được lộng lẫy cho lắm, giống như bất kỳ công việc nào khác. Một trong số đó là giờ làm việc oái oăm. Giáo viên thường dạy vào buổi tối vì đó là khoảng thời gian duy nhất phù hợp với cả người đi học và đi làm. Bên cạnh đó, khối lượng công việc rất lớn. Chúng tôi phải dành thời gian chấm bài, trả lời câu hỏi của học sinh, và những việc không tên này thường không được đánh giá cao. Vì vậy, làm giáo viên cũng là một nhiệm vụ không hề đơn giản).

Trong câu này, mình dùng phương pháp kết nối các câu trả lời với nhau. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra rất đơn giản. Khi trả lời, mình nhắc lại một chút về câu trước đó bằng cụm "As much as I enjoy teaching", giúp các câu trả lời kết nối với nhau.

Ngoài ra, việc này giúp phần trả lời tự nhiên và ngẫu hứng hơn, hai yếu tố rất quan trọng. Sở dĩ, nhiều người đã học thuộc toàn bộ nội dung trả lời từ nhà, vào phòng thi chỉ "tua" lại. Nên nếu có thể đề cập được những gì vừa nói, bạn sẽ khiến giảm khảo tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình.

Question 4: Would you like to change to a different school or job? (Bạn có muốn chuyển sang một trường học hoặc công việc khác không?)

"I mean, I love teaching too much to give it up, but I am a man of many interests. And one of those interests is menswear. So maybe if I were to entertain the possibility of one day doing something other than teaching, I’d probably venture into the world of menswear. Maybe I’ll start my own store or do a blog or something, I don’t know. But I think the common thread with teaching though, is that it still enables me to meet interesting individuals and to learn something new from them. So I think as long as the job is creatively fulfilling, and it satiates my appetite for knowledge, I’ll give it a try".

(Ý tôi là, tôi yêu thích việc dạy học đến mức khó có thể từ bỏ nó, nhưng tôi còn là một người đàn ông có nhiều sở thích khác. Một trong số đó là menswear. Vì vậy, nếu tôi muốn một ngày có thể làm điều gì đó khác ngoài giảng dạy, tôi có thể dấn thân vào thế giới này. Có thể tôi sẽ mở cửa hàng của riêng mình, viết blog hoặc gì đó, tôi chưa biết. Nhưng tôi nghĩ rằng điểm thu hút mình nghề dạy là tôi vẫn có thể gặp gỡ những con người thú vị, học hỏi điều gì mới mẻ từ họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng miễn là công việc đó giúp tôi sáng tạo, thỏa mãn nhu cầu kiến thức, tôi sẽ thử).

Kỹ thuật thứ tư được mình áp dụng là để ý ngữ pháp của câu hỏi. Thông thường, những câu hỏi đều ẩn chứa yêu cầu về ngữ pháp mà giám khảo muốn bạn thể hiện. Chẳng hạn, nếu câu hỏi có thì quá khứ hay chứa câu điều kiện, bạn cũng nên dùng những cấu trúc này trong phần trả lời của mình. Khi làm được điều này, điểm của bạn chắc chắn sẽ khác. Ví dụ, câu hỏi mà mình nhận được chứa câu điều kiện loại hai, nên mình đã dùng cụm "If I were" và "I would".

Thanh Hằng ghi