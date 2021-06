Những từ lóng thông dụng ở Anh

Trong tiếng Anh-Anh, "knackered" nghĩa là cực kỳ mệt mỏi còn "cheeky" để nói về hành động chưa chuẩn mực của người khác với thái độ nhẹ nhàng.

Chuffed

Khi ai đó "chuffed" nghĩa là rất hài lòng hoặc hạnh phúc về điều gì đó. Ví dụ: "I’m absolutely chuffed with my birthday present. Thanks!" (Tôi rất thích món quà sinh nhật của mình. Cảm ơn bạn).

Knackered

"Knackered" hoặc "ready for the knackers yard" nghĩa là ai đó đang cực kỳ mệt mỏi. Từ này xuất phát từ "knacker", chỉ người giết thịt những con ngựa già không thể sử dụng được nữa.

Chẳng hạn: "I’ve been up half of the night with the baby. I’m totally knackered". (Tôi đã thức nửa đêm để trông em bé. Tôi thật sự mệt mỏi).

Bants

"Bants" xuất phát từ "banter", nghĩa là nói đùa hoặc gặp gỡ, trao đổi thông tin theo cách dí dỏm, nhanh gọn với người khác. Ví dụ: "I’m going to Nando’s for some bants with the lads" (Tôi sẽ đến Nando’s để tham gia cuộc gặp gỡ với các chàng trai).

Ảnh: Shutterstock

Cheeky

Từ này mang ý nghĩa không thực sự tích cực, nhưng được dùng trong hoàn cảnh vui vẻ, đùa vui một chút. Chẳng hạn, khi nói ai đó "cheeky" tức là có thái độ hơi mất lịch sự hoặc thô lỗ một chút. "Cheeky" để chỉ thái độ chưa chuẩn mực của người khác, nhưng với thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ.

Ví dụ: "Did you just take the last biscuit? That was a bit cheeky!" (Cậu vừa ăn cái bánh quy cuối cùng à? Hơi mất lịch sự nhé).

Ngoài ra, "cheeky" cũng được dùng nếu bạn đang ăn, uống hoặc làm điều gì không tốt.

Fag

Trong tiếng Anh-Mỹ, "fag" là thuật ngữ có phần xúc phạm người đồng tính nhưng trong tiếng lóng của Anh-Anh, từ này chỉ một điếu thuốc lá. Chẳng hạn: "I’m going outside for a fag" (Tôi vừa ra ngoài để hút thuốc).

Cuppa

Xuất phát từ "cup" (cái cốc), từ "cuppa" ám chỉ một tách trà.

Chẳng hạn: "Would you like a cuppa?" (Cậu có muốn một tách tà không?)

"I’d love one. I’ll get the kettle on". (Tuyệt quá. Tớ sẽ bật ấm đun nước).

Bum

Từ này được dùng khi ai đó sử dụng hoặc nhận thứ gì đó từ người khác mà không phải trả tiền. Ví dụ:

"Can I bum a fag?" (Tôi có thể xin một điếu thuốc không?)

Hoặc "How did you get here?" (Bạn đã đến đây bằng cách nào?) - "I bummed a lift with Tony" (Tôi đi nhờ Tony).

Thanh Hằng (Theo FluentU)