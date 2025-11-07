Những thứ âm thầm phá xe sau bão dễ bị bỏ qua

Sau bão, cát kẹt trong gầm, lá cây, rác vướng ở khe gió có thể gây hư hại âm thầm, khiến xe xuống cấp nhanh hơn nếu không xử lý.

Khi bão tan, xe không bị ngập nước vẫn có thể bị xuống cấp nhanh vì những yếu tố như cát mắc kẹt trong gầm, hoặc rác bẩn và lá cây vướng ở khe lấy gió điều hòa, hốc hút gió, lưới tản nhiệt. Những thứ này sẽ không làm hỏng xe ngay, nhưng sẽ âm thầm mài mòn, gây rỉ sét hoặc sinh ẩm mốc trong khoang lái.

Cát mịn gây ăn mòn chi tiết kim loại ở gầm xe

Sau bão, phần gầm xe thường là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Các yếu tố thời tiết trong và sau bão như mưa lớn, ngập và gió mạnh thường cuốn theo cát mịn, đất, bùn sình bám chặt vào hốc bánh, má phanh, trục truyền động, két nước. Khi xe hoạt động trở lại mà không vệ sinh kỹ, các hạt cát này không trôi hết mà bị kẹt lại giữa các chi tiết kim loại, hoạt động như lớp "giấy nhám" mài mòn liên tục mỗi khi xe di chuyển, và có thể phát tiếng kêu lạ.

Về lâu dài, xe không vệ sinh sau khi ngập hoặc bão có thể bị hiện tượng phanh kém hiệu quả, và giảm tuổi thọ hệ thống treo, dễ hoen rỉ các chi tiết gầm. Cách xử lý hiệu quả nhất là rửa gầm kỹ bằng vòi áp lực cao hoặc sử dụng dịch vụ rửa gầm chuyên dụng sau mỗi trận bão.

Chủ xe ở vùng có đất đỏ hoặc ven biển cũng nên kiểm tra gầm định kỳ, vì cát mịn ở những khu vực này thường mặn và gây ăn mòn nhanh hơn.

Xe ngập nước trên phố Thái Hà (Hà Nội) vào đầu tháng 10. Ảnh: Hoàng Giang

Lá cây và rác vụn gây tắc thoát nước

Nếu xe đỗ ngoài trời khi bão, những loại vật thể như lá cây, cành nhỏ và rác vụn có thể bám trên thân xe, chui vào các khe hẹp ở hốc hút gió, chân kính chắn gió, lưới tản nhiệt hay rãnh thoát nước.

Khi các khe này bị tắc, nước mưa không thoát kịp sẽ đọng lại dưới chân kính, khe rãnh. Lá cây và rác vụn còn dễ bị hút vào đường lấy gió của điều hòa. Khi các loại rác hữu cơ phân hủy trong môi trường ẩm, chúng tạo mùi nồng và làm tắc lọc gió, khiến luồng khí thổi ra yếu hoặc kèm theo mùi hôi. Lâu dần, hỗn hợp bụi, rác mục và hơi ẩm trong hệ thống có thể hình thành nấm mốc, gây kích ứng mũi hoặc dị ứng cho người ngồi trong xe, đặc biệt với người có bệnh hô hấp.

Do đó chủ xe nên dành thời gian kiểm tra kỹ khu vực chân kính chắn gió, nắp ca-pô và các khe hút gió phía đầu xe. Chỉ cần dùng tay hoặc chổi mềm để dọn sạch lá, cành nhỏ và rác vụn. Việc này chỉ tốn vài phút nhưng giúp ngăn hàng loạt rắc rối khó xử lý nếu để lâu ngày.

Sau khi đã rửa sạch bùn cát và dọn dẹp rác vụn, chủ xe có thể chọn một ngày nắng to để mở toàn bộ cửa xe, cốp và ca-pô trong khoảng 1-2 giờ. Cách này giúp hơi nước còn đọng trong thảm sàn, khe ghế hoặc gioăng cửa bốc hơi hoàn toàn, tránh ẩm mốc và mùi hôi.

Mở toàn bộ cửa xe và phơi nắng trong vài giờ sẽ giúp loại bỏ ẩm trong khoang lái nhanh chóng. Ảnh: Hồ Tân

Ánh nắng tự nhiên còn giúp diệt khuẩn trong khoang lái, đặc biệt hiệu quả với xe có nội thất nỉ hoặc da từng bị ẩm. Việc phơi xe vài tiếng sau bão không chỉ giúp nội thất khô ráo mà còn bảo vệ hệ thống điện và cảm biến khỏi tình trạng ngưng tụ hơi nước, là nguyên nhân khiến xe dễ phát sinh lỗi vặt sau mưa dài ngày.

Hồ Tân