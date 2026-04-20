Những thói quen đơn giản giảm tích tụ mỡ gan

Hạn chế rượu bia, ăn thực phẩm nguyên chất, vận động vừa phải 150 phút mỗi tuần, uống trà xanh, ngủ đủ giấc góp phần phòng gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ vượt quá 5% trọng lượng gan. Đây là dạng rối loạn chuyển hóa lipid, thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nhưng nếu kéo dài có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan.

Dựa vào nguyên nhân, bệnh được chia thành hai loại gồm gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu. Trong đó, gan nhiễm mỡ không do rượu không liên quan đến việc uống rượu, mà thường xuất phát từ các yếu tố như béo phì, tiểu đường type 2 và hội chứng chuyển hóa. Dưới đây là những thói quen đơn giản giúp hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

Chế độ ăn cân bằng với thực phẩm nguyên chất

Chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên chất gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, protein nạc, chất béo lành mạnh như dầu ô liu... góp phần ngăn gan nhiễm mỡ. Nhóm thực phẩm này giàu vitamin, chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng gan bằng cách giảm viêm, tích trữ chất béo. Ngược lại, thực phẩm chế biến sẵn có đường bổ sung, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa thúc đẩy tình trạng kháng insulin khiến chất béo tích tụ trong gan.

Mỗi người nên cắt giảm lượng đường bổ sung, tinh bột tinh chế như nước ngọt, bánh mì trắng, bánh ngọt. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật góp phần giảm mỡ gan, nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Duy trì vận động

Mỗi người nên đặt mục tiêu tập thể dục cường độ vừa phải khoảng 150 phút mỗi tuần (đi bộ, đạp xe, bơi lội) kết hợp hai buổi tập tạ. Duy trì vận động góp phần giảm mỡ gan, tăng độ nhạy insulin, giảm mỡ nội tạng. Những hình thức vận động nhẹ nhàng, đều đặn như đi bộ nhẹ sau ăn, leo cầu thang cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dùng đồ uống tốt cho gan

Tiêu thụ nhiều đường bổ sung có thể làm tăng tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, nên hạn chế các loại đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực. Lưu ý nước ép trái cây cũng chứa nhiều đường và nên dùng ở mức vừa phải. Khi mua thực phẩm, hãy đọc kỹ nhãn để nhận biết các dạng đường ẩn như dextrose, fructose hay siro. Thay vào đó, ưu tiên trái cây nguyên quả giàu chất xơ và uống đủ nước để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và chức năng gan.

Cà phê, trà xanh, nước ép củ dền cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe gan. Catechin trong trà xanh giúp giảm tích mỡ, hỗ trợ chuyển hóa lipid. Nitrat và betalain được tìm thấy trong củ dền góp phần giảm stress oxy hóa, viêm nhiễm, tăng cường quá trình giải độc của gan.

Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng

Ngủ không đủ giấc (dưới 7 tiếng mỗi đêm), căng thẳng mạn tính làm tăng nồng độ cortisol, từ đó thúc đẩy tình trạng kháng insulin, tích tụ mỡ trong gan. Mỗi người nên ngủ đủ giấc, thói quen thư giãn trước khi ngủ như thiền, yoga. Hạn chế caffeine, giảm sử dụng thiết bị điện tử để hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Tránh rượu bia, không hút thuốc lá

Uống rượu bia có thể làm tăng tích tụ mỡ và thúc đẩy viêm trong gan, khiến bệnh dễ tiến triển nặng hơn. Hút thuốc lá không trực tiếp gây gan nhiễm mỡ, nhưng làm tăng stress oxy hóa, góp phần đẩy nhanh quá trình xơ hóa gan.

Theo dõi các chỉ số sức khỏe thường xuyên

Gan nhiễm mỡ thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, từ đó có thể cải thiện hoặc kiểm soát bệnh.

Nên theo dõi cân nặng, vòng eo và chỉ số BMI. Đồng thời, kiểm tra các xét nghiệm máu như men gan, đường huyết, mỡ máu. Nếu có bất thường, cần điều chỉnh lối sống (ăn uống, vận động) và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)