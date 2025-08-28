Những quán ăn bình dân trên 30 năm hút khách ở Hà Nội

Miến lươn Đông Thịnh
Với gần 40 năm tuổi, quán miến lươn Đông Thịnh trên phố Hàng Điếu không chỉ là một địa chỉ quen thuộc của người Hà Nội mà còn được Cẩm nang Michelin vinh danh trong hai năm 2024 và 2025. Thịt lươn được chế biến theo hai kiểu: lươn mềm ngọt thịt cho món miến nước, và lươn chiên giòn rụm thường được ăn cùng miến trộn hoặc miến xào. Ngoài miến, thực đơn còn có cháo, súp và chả lươn để phục vụ đa dạng khẩu vị của thực khách.
Quán mở cửa cả ngày, từ 7h đến 22h, với mức giá từ 30.000 đến 65.000 đồng một món. Đông Thịnh còn có lươn đóng túi hút chân không, thuận tiện cho thực khách mua về làm quà hoặc mang đi xa.
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Giang Huy
Miến lươn Đông Thịnh
Với gần 40 năm tuổi, quán miến lươn Đông Thịnh trên phố Hàng Điếu không chỉ là một địa chỉ quen thuộc của người Hà Nội mà còn được Cẩm nang Michelin vinh danh trong hai năm 2024 và 2025. Thịt lươn được chế biến theo hai kiểu: lươn mềm ngọt thịt cho món miến nước, và lươn chiên giòn rụm thường được ăn cùng miến trộn hoặc miến xào. Ngoài miến, thực đơn còn có cháo, súp và chả lươn để phục vụ đa dạng khẩu vị của thực khách.
Quán mở cửa cả ngày, từ 7h đến 22h, với mức giá từ 30.000 đến 65.000 đồng một món. Đông Thịnh còn có lươn đóng túi hút chân không, thuận tiện cho thực khách mua về làm quà hoặc mang đi xa.
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Giang Huy
Bún cá Sâm Cây Si
Bún cá Sâm Cây si đã bán được 30 năm, là hàng ăn được lòng cả thực khách trong và ngoài nước. Con ngõ nơi quán tọa lạc cũng là khu vực ăn uống nổi tiếng của Hà Nội. Quán có khoảng 10 bàn bên ngoài và một khu vực trong nhà chừng 10 m2, nổi tiếng với món cá cuốn thịt được bà Sâm chế biến theo công thức học từ Huế. Với bún, miến, nguyên liệu chính là cá rô chiên giòn. Nước dùng vị chua thanh được ninh từ xương cá, nấu chung với hỗn hợp dứa, cà chua. Giá bán mỗi bát từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng.
Địa chỉ: ngõ Trung Yên, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Xuân Phương
Bún cá Sâm Cây Si
Bún cá Sâm Cây si đã bán được 30 năm, là hàng ăn được lòng cả thực khách trong và ngoài nước. Con ngõ nơi quán tọa lạc cũng là khu vực ăn uống nổi tiếng của Hà Nội. Quán có khoảng 10 bàn bên ngoài và một khu vực trong nhà chừng 10 m2, nổi tiếng với món cá cuốn thịt được bà Sâm chế biến theo công thức học từ Huế. Với bún, miến, nguyên liệu chính là cá rô chiên giòn. Nước dùng vị chua thanh được ninh từ xương cá, nấu chung với hỗn hợp dứa, cà chua. Giá bán mỗi bát từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng.
Địa chỉ: ngõ Trung Yên, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Xuân Phương
Phở Thìn Lò Đúc
Phở Thìn Lò Đúc được ông Nguyễn Trọng Thìn mở từ năm 1979. Quán nổi tiếng với món phở bò tái lăn, một nét văn hóa riêng của ẩm thực Hà Thành. Phở tái lăn còn được gọi là phở khét bởi thịt bò tẩm ướp xào tái trong chảo mỡ nóng già trên lửa lớn, thơm mùi hành tỏi, gừng và hơi khét từ lửa. Bát phở có nước dùng ngậy vị dầu mỡ. Một đặc điểm khác của phở Thìn Lò Đúc là nhiều hành. Giá bán từ 65.000 đồng đến 95.000 đồng.
Địa chỉ: 13 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng. Một số cửa hàng nhượng quyền ở nhiều địa điểm khắp Hà Nội. Ảnh: Phở Thìn Lò Đúc
Phở Thìn Lò Đúc
Phở Thìn Lò Đúc được ông Nguyễn Trọng Thìn mở từ năm 1979. Quán nổi tiếng với món phở bò tái lăn, một nét văn hóa riêng của ẩm thực Hà Thành. Phở tái lăn còn được gọi là phở khét bởi thịt bò tẩm ướp xào tái trong chảo mỡ nóng già trên lửa lớn, thơm mùi hành tỏi, gừng và hơi khét từ lửa. Bát phở có nước dùng ngậy vị dầu mỡ. Một đặc điểm khác của phở Thìn Lò Đúc là nhiều hành. Giá bán từ 65.000 đồng đến 95.000 đồng.
Địa chỉ: 13 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng. Một số cửa hàng nhượng quyền ở nhiều địa điểm khắp Hà Nội. Ảnh: Phở Thìn Lò Đúc
Phở Thìn Bờ Hồ
Phở Thìn Bờ Hồ là cái tên quen thuộc với người dân thủ đô mê phở. Cửa hàng được ông Bùi Chí Thìn mở năm 1955, nổi tiếng với món phở tái, chín, nạm, gàu và nước dùng trong đúng chất phở Hà Nội. Phở Thìn Bờ Hồ nằm sâu trong ngõ, thực khách muốn ăn phải băng qua lối đi chật và tối. Không gian quán chỉ đủ cho khoảng 20 người cùng lúc. Vào giờ cao điểm, thực khách thường phải xếp hàng. Trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 500 bát, đông hơn vào dịp cuối tuần. Giá mỗi bát từ 60.000 đồng.
Địa chỉ: 61 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Phở Thìn Bờ Hồ
Phở Thìn Bờ Hồ là cái tên quen thuộc với người dân thủ đô mê phở. Cửa hàng được ông Bùi Chí Thìn mở năm 1955, nổi tiếng với món phở tái, chín, nạm, gàu và nước dùng trong đúng chất phở Hà Nội. Phở Thìn Bờ Hồ nằm sâu trong ngõ, thực khách muốn ăn phải băng qua lối đi chật và tối. Không gian quán chỉ đủ cho khoảng 20 người cùng lúc. Vào giờ cao điểm, thực khách thường phải xếp hàng. Trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 500 bát, đông hơn vào dịp cuối tuần. Giá mỗi bát từ 60.000 đồng.
Địa chỉ: 61 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Bánh đúc nóng bà Nội
Bánh đúc bà Nội nằm trong con ngõ trên phố Lê Ngọc Hân. Quán mở từ hơn 30 năm, trước ở mặt đường, sau này mới dọn vào ngõ. Chủ quán, bà Phạm Thị Nội, đích thân múc bánh, chan nước, điểm từng lá hành, lá rau thơm, mỗi ngày bán hàng trăm bát. Thành phần chính của bánh là từ bột gạo, nấu cho đến khi đặc quánh, sền sệt. Nhân từ thịt mọc nhĩ, chan nước dùng nóng và rắc hành khô, hành lá. Nước dùng được nấu từ xương và nước mắm chua ngọt, vị thanh. Giá mỗi bát từ 25.000 đồng.
Địa chỉ: số 8 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ. Ảnh: Xuân Phương
Bánh đúc nóng bà Nội
Bánh đúc bà Nội nằm trong con ngõ trên phố Lê Ngọc Hân. Quán mở từ hơn 30 năm, trước ở mặt đường, sau này mới dọn vào ngõ. Chủ quán, bà Phạm Thị Nội, đích thân múc bánh, chan nước, điểm từng lá hành, lá rau thơm, mỗi ngày bán hàng trăm bát. Thành phần chính của bánh là từ bột gạo, nấu cho đến khi đặc quánh, sền sệt. Nhân từ thịt mọc nhĩ, chan nước dùng nóng và rắc hành khô, hành lá. Nước dùng được nấu từ xương và nước mắm chua ngọt, vị thanh. Giá mỗi bát từ 25.000 đồng.
Địa chỉ: số 8 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ. Ảnh: Xuân Phương
Bánh cuốn Thanh Vân
Nằm trong khu phố cổ, bánh cuốn Thanh Vân mở từ năm 1973. Quán luôn đông khách, đặc biệt vào buổi sáng nhờ món bánh cuốn nóng tráng tại chỗ. Bánh cuốn Thanh Vân có nhiều loại nhân như thịt lợn, gà, tôm. Thực khách có thể gọi thêm chả quế, tinh dầu cà cuống. Nhiều năm gần đây, bánh cuốn Thanh Vân còn bán thêm bún thang, loại nhỏ và lớn. Giá đồ ăn từ 35.000 đồng.
Địa chỉ: số 14 phố Hàng Gà, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Bánh cuốn Thanh Vân
Nằm trong khu phố cổ, bánh cuốn Thanh Vân mở từ năm 1973. Quán luôn đông khách, đặc biệt vào buổi sáng nhờ món bánh cuốn nóng tráng tại chỗ. Bánh cuốn Thanh Vân có nhiều loại nhân như thịt lợn, gà, tôm. Thực khách có thể gọi thêm chả quế, tinh dầu cà cuống. Nhiều năm gần đây, bánh cuốn Thanh Vân còn bán thêm bún thang, loại nhỏ và lớn. Giá đồ ăn từ 35.000 đồng.
Địa chỉ: số 14 phố Hàng Gà, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Bánh trôi tàu Phạm Bằng
Quán bánh trôi tàu của cố diễn viên Phạm Bằng có tuổi đời hơn 30 năm. Quán từng đóng cửa khoảng 5 năm nhưng đã mở lại từ 2017, hiện do con ông Phạm Bằng quản lý. Ba món ăn đặc trưng là chí mà phù, lục tàu xá và bánh trôi tàu. Dọc ngõ nhỏ một bên là quầy bếp, một bên là bàn ăn cho khách. Món ăn phù hợp nhất vào buổi chiều khi tiết trời se lạnh. Giá dao động từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng một bát.
Địa chỉ: 30 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Vy An
Bánh trôi tàu Phạm Bằng
Quán bánh trôi tàu của cố diễn viên Phạm Bằng có tuổi đời hơn 30 năm. Quán từng đóng cửa khoảng 5 năm nhưng đã mở lại từ 2017, hiện do con ông Phạm Bằng quản lý. Ba món ăn đặc trưng là chí mà phù, lục tàu xá và bánh trôi tàu. Dọc ngõ nhỏ một bên là quầy bếp, một bên là bàn ăn cho khách. Món ăn phù hợp nhất vào buổi chiều khi tiết trời se lạnh. Giá dao động từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng một bát.
Địa chỉ: 30 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Vy An
Bún thang Bà Đức
Nằm cách hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 200 mét, bún thang bà Đức đã có hơn 30 năm tuổi. Bún thang là một món truyền thống lâu đời của ẩm thực Hà Nội. Để có một bát bún thang đúng chuẩn cần ít nhất 20 nguyên liệu, chế biến cầu kỳ. Quán chỉ bán buổi chiều tối từ 16h, cuối tuần bán đến khuya. Mỗi ngày bình thường quán bán khoảng 500 bát, những ngày cao điểm như lễ Tết lên đến 800 bát. Giá mỗi bát từ 60.000 đồng.Địa chỉ: 48 Cầu Gỗ, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Xuân Phương
Bún thang Bà Đức
Nằm cách hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 200 mét, bún thang bà Đức đã có hơn 30 năm tuổi. Bún thang là một món truyền thống lâu đời của ẩm thực Hà Nội. Để có một bát bún thang đúng chuẩn cần ít nhất 20 nguyên liệu, chế biến cầu kỳ. Quán chỉ bán buổi chiều tối từ 16h, cuối tuần bán đến khuya. Mỗi ngày bình thường quán bán khoảng 500 bát, những ngày cao điểm như lễ Tết lên đến 800 bát. Giá mỗi bát từ 60.000 đồng.Địa chỉ: 48 Cầu Gỗ, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Xuân Phương
Bánh mì xúc xích đỏ
Mở bán từ năm 1979, quán là một trong những hàng bánh mì truyền thống lâu đời nhất Hà Nội, đã chuyển một vài địa điểm, nhưng đều ở gần hồ Hoàn Kiếm. Nhân bánh truyền thống gồm pate, xúc xích, thịt xá xíu, bơ và ruốc. Phần nhân được làm thủ công hàng ngày, trong đó khác biệt nhất nằm ở "xúc xích đỏ" làm từ thịt và bì lợn, xay rồi hấp. Quán đông khách từ 7 đến 9h mỗi ngày. Giá từ 12.000 đồng.
Địa chỉ: 12 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Bánh mì xúc xích đỏ
Mở bán từ năm 1979, quán là một trong những hàng bánh mì truyền thống lâu đời nhất Hà Nội, đã chuyển một vài địa điểm, nhưng đều ở gần hồ Hoàn Kiếm. Nhân bánh truyền thống gồm pate, xúc xích, thịt xá xíu, bơ và ruốc. Phần nhân được làm thủ công hàng ngày, trong đó khác biệt nhất nằm ở "xúc xích đỏ" làm từ thịt và bì lợn, xay rồi hấp. Quán đông khách từ 7 đến 9h mỗi ngày. Giá từ 12.000 đồng.
Địa chỉ: 12 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tâm Anh
Xôi cô Mây
Xôi cô Mây nằm ở gần ngã tư phố Lý Thường Kiệt giao với Hàng Bài, từng góp mặt trên một chương trình ẩm thực của Hàn Quốc. Mỗi buổi sáng, từ 6h30 đến 9h, nơi này lúc nào cũng đông khách. Xôi Mây nổi tiếng nhất với xôi xéo, hạt xôi vàng mẩy, nhiều hành khô, đậu xanh đúng chuẩn là loại bào mỏng từ tảng đậu lớn và mỡ lợn thơm. Thực khách có thể ngồi ăn tại chỗ hoặc mua mang đi. Giá mỗi gói xôi từ 10.000 đồng.
Địa chỉ: số 45 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam. Ảnh: Ninh Tito
Xôi cô Mây
Xôi cô Mây nằm ở gần ngã tư phố Lý Thường Kiệt giao với Hàng Bài, từng góp mặt trên một chương trình ẩm thực của Hàn Quốc. Mỗi buổi sáng, từ 6h30 đến 9h, nơi này lúc nào cũng đông khách. Xôi Mây nổi tiếng nhất với xôi xéo, hạt xôi vàng mẩy, nhiều hành khô, đậu xanh đúng chuẩn là loại bào mỏng từ tảng đậu lớn và mỡ lợn thơm. Thực khách có thể ngồi ăn tại chỗ hoặc mua mang đi. Giá mỗi gói xôi từ 10.000 đồng.
Địa chỉ: số 45 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam. Ảnh: Ninh Tito
Tâm Anh