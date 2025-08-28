Những quán ăn bình dân trên 30 năm hút khách ở Hà Nội

Miến lươn Đông Thịnh

Với gần 40 năm tuổi, quán miến lươn Đông Thịnh trên phố Hàng Điếu không chỉ là một địa chỉ quen thuộc của người Hà Nội mà còn được Cẩm nang Michelin vinh danh trong hai năm 2024 và 2025. Thịt lươn được chế biến theo hai kiểu: lươn mềm ngọt thịt cho món miến nước, và lươn chiên giòn rụm thường được ăn cùng miến trộn hoặc miến xào. Ngoài miến, thực đơn còn có cháo, súp và chả lươn để phục vụ đa dạng khẩu vị của thực khách.

Quán mở cửa cả ngày, từ 7h đến 22h, với mức giá từ 30.000 đến 65.000 đồng một món. Đông Thịnh còn có lươn đóng túi hút chân không, thuận tiện cho thực khách mua về làm quà hoặc mang đi xa.

Địa chỉ: 87 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Giang Huy