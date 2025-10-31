Những ôtô hybrid bán chạy nhất Việt Nam

Tính đến tháng 9, Innova Cross là mẫu hybrid bán chạy nhất, góp phần giúp Toyota thống trị thị phần mảng xe này tại Việt Nam.

Với 9.994 xe bán ra sau ba quý đầu 2025, nhu cầu của người Việt về xe hybrid tăng 124%, tức hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này chỉ tính ở các dòng phổ thông của các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), bao gồm hybrid tự sạc (HEV), hybrid nhẹ (MHEV) và hybrid sạc ngoài PHEV.

Xét riêng từng sản phẩm, Toyota Innova Cross là mẫu hybrid được người Việt mua nhiều nhất, doanh số đạt hơn 2.100 xe sau 9 tháng đầu 2025. Bản hybrid chiếm khoảng 39% tổng lượng bán ra của dòng xe này nói chung.

Toyota có thêm một đại diện trong nhóm đầu bán chạy là Corolla Cross, mẫu hybrid khơi mào cho xu hướng xe lai xăng, điện tại Việt Nam, ra mắt lần đầu hồi 2020. Sức hút của Corolla Cross giảm nhiệt phần nào so với giai đoạn hai năm đầu mở bán do thị trường ngày càng nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chính đàn em Yaris Cross, "gà đẻ trứng vàng" hiện tại của Toyota, cũng khiến nhu cầu của khách đối với Corolla Cross san sẻ phần nào.

Innova Cross hybrid lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: TMV

Những mẫu hybrid khác của Toyota như Yaris Cross, Corolla, Alphard có mức đóng góp khiêm tốn hơn. Nhờ số lượng sản phẩm phong phú nhất, Toyota chiếm khoảng 57% thị phần ở nhóm xe hybrid, tiếp tục thống trị mảng này tại Việt Nam.

Khác với hầu hết đối thủ với cấu hình full-hybrid, tức pin dung lượng lớn, môtơ có khả năng vận hành độc lập, tất cả xe Suzuki bán ở Việt Nam đều là loại MHEV. Các mẫu Swift, Fronx, XL7 có dung lượng pin không quá 10 Ah, môtơ chỉ mang tính chất bổ trợ lực kéo cho động cơ chứ không thể vận hành độc lập. XL7 đang là mẫu hybrid bán chạy nhất của Suzuki và thứ ba thị trường.

Bám sát phía sau XL7 là Honda CR-V, mẫu CUV cỡ C nhập Thái Lan (bản hybrid). Sau Toyota, Honda là hãng Nhật đẩy mạnh mảng xe hybrid và hiện có danh mục sản phẩm nhiều thứ hai. Các mẫu hybrid như CR-V, HR-V, Civic mang về cho Honda khoảng 23% thị phần.

Kia Sorento, Toyota Corolla là những mẫu hybrid bán chưa đến 100 xe sau ba tháng đầu 2025. Mẫu xe hybrid có giá bán đắt nhất phân khúc phổ thông, Alphard (4,615 tỷ đồng) thậm chí bán nhiều hơn Corolla và Sorento với giá lần lượt 870 triệu và 1,149-1,247 tỷ đồng.

Mảng xe hybrid tại Việt Nam còn sản phẩm của các hãng xe sang, xe Trung Quốc. Nhưng những hãng này không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Doanh số 9.994 xe hybrid chiếm khoảng 2,5% thị phần toàn thị trường. So với con số tiêu thụ của xe điện (toàn bộ là xe VinFast) ở mức 103.381 xe - tương đương thị phần 26,4% toàn ngành, mức độ phổ biến của hybrid khiêm tốn hơn nhiều.

Phạm Trung