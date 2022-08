Những ông trùm Trung Quốc ở 'thủ phủ casino' Campuchia

Một số cơ sở, sòng bài tại Sihanoukville, "thủ phủ casino" Campuchia, liên quan đến những ông trùm Trung Quốc bị giới chức Bắc Kinh truy nã.

Các "thành phố casino" được kiểm soát lỏng lẻo ở Đông Nam Á được coi là thiên đường cho những đường dây buôn người và hoạt động tội phạm trực tuyến. "Thủ phủ casino" Sihanoukville, thành phố biển ở tây nam Campuchia, được xem là một trong số đó.

Tại Sihanoukville, Phố người Hoa, White Sand 3, Victory Hill, Jinshui hay K.B Hotel là những cái tên nổi bật trong số hàng chục trung tâm khét tiếng với hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, theo báo Le Monde của Pháp.

Campuchia từ cuối thập niên 1990 bắt đầu phát triển ngành công nghiệp casino, cho xây dựng nhiều sòng bài ở các thị trấn biên giới và khu nghỉ dưỡng như Sihanoukville để thu hút du khách nước ngoài, trong khi cấm công dân nước này tham gia hoạt động bài bạc. Ngành công nghiệp cờ bạc thực sự bùng nổ năm 2017, khi các doanh nhân Trung Quốc đổ tới Sihanoukville để đua nhau mở casino.

Sihanoukville trở thành nơi hấp dẫn với các du khách Trung Quốc muốn đánh bạc, bởi hoạt động này là bất hợp pháp ở Trung Quốc, ngoại trừ đặc khu Macau. Người Trung Quốc sở hữu tới 90% doanh nghiệp trong thành phố, mở ra các sòng bạc, khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ.

Những cơ sở này đã thay đổi diện mạo của Sihanoukville, nhưng kéo theo đó là hoạt động đánh bạc trực tuyến, cùng sự xâm nhập của các băng đảng tội phạm điều hành các đường dây buôn người, cưỡng bức lao động để tiến hành hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Khách sạn kiêm casino K.B Hotel ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: DS.

Nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến này chủ yếu là người Trung Quốc đại lục, khiến giới chức Bắc Kinh quyết tâm mạnh tay trấn áp. Giới chức Trung Quốc đã truy nã một số doanh nhân đầu tư nhiều nhất vào Campuchia, trong đó có Xu Aimin và She Zhijiang, với các cáo buộc phạm tội về đánh bạc và lừa đảo trị giá hàng chục triệu USD.

Xu Aimin là chủ tịch tập đoàn đầu tư K.B.X, chủ sở hữu K.B Hotel tại Sihanoukville. Xu là nhà đầu tư Trung Quốc nổi tiếng ở Campuchia và có nhiều mối quan hệ ở địa phương. Doanh nhân này từng được tặng danh hiệu "Oknha" vì có nhiều đóng góp cho Campuchia.

Xu có căn cước Hong Kong, hộ chiếu Trung Quốc và một hộ chiếu Campuchia. Tuy nhiên, doanh nhân này lại là kẻ cầm đầu mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp ở Trung Quốc, bị công an nước này bắt đầu phanh phui từ tháng 10/2010.

Tòa án Trung Quốc năm 2013 kết án vắng mặt Xu Aimin 10 năm tù vì điều hành đường dây cờ bạc quốc tế trái phép, có doanh thu hàng năm lên tới 1,75 tỷ USD. Thông qua Interpol, Trung Quốc đã phát Thông báo đỏ để truy nã doanh nhân này.

Tháng 11/2013, tòa án Hong Kong ra lệnh bắt Xu với lý do sử dụng 5 tài khoản của một chi nhánh HSBC để rửa tiền đánh bạc với số tiền lên tới hơn 300 triệu đôla Hong Kong. Tuy nhiên, Xu đã trốn khỏi Hong Kong một tháng trước khi lệnh bắt được ban bố và chuyển tới Campuchia.

Tại Campuchia, Xu Aimin thành lập công ty đầu tư K.B.X vào tháng 8/2017, tập trung phát triển các căn hộ quy mô lớn ở Sihanoukville và sau đó đầu tư vào khách sạn kiêm casino K.B Hotel.

Xu Aimin và giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Ngoài Xu Aimin, một ông trùm Trung Quốc nổi tiếng khác ở Sihanoukville là She Zhijiang, người có hộ chiếu Campuchia. Thông qua công ty Yatai International Holding Group có trụ sở ở Hong Kong, ông ta điều hành các casino ở địa phương và các doanh nghiệp khác.

She, 40 tuổi, năm 2012 bị Trung Quốc truy nã và Interpol phát Thông báo đỏ với cáo buộc điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép. Sau khi chạy trốn khỏi Trung Quốc, She tới sống ở nhiều quốc gia khác nhau như Philippines, Myanmar và Colombia. Ông ta cũng sử dụng nhiều tên giả để hoạt động lừa đảo như Tang Kriang Kai, Dylan She, She Lunkai.

She Zhijiang, người bị Trung Quốc truy nã từ năm 2012. Ảnh: Caixin.

She Zhijiang được cho có tài sản ròng lên tới vài trăm triệu USD từ các hoạt động đánh bạc trực bất hợp pháp ở các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, She còn đầu tư vào các quốc gia như Myanmar và Campuchia sau khi nhập tịch.

Một trong những dự án đầu tư của She ở Sihanoukville là phát triển Thành phố Mới Yatai với giá trị ước tính khoảng 14 tỷ USD.

Cảnh sát Thái Lan ngày 16/8 thông báo đã bắt được She và sẽ sớm dẫn độ ông trùm này về Trung Quốc chịu án.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 19/8 cho biết giới chức nước này đang nỗ lực hết sức để phá các đường dây lừa đảo, buôn người, cũng như giải cứu các nạn nhân. Ông thêm rằng Bộ Nội vụ đang kiểm tra thông tin tất cả người nước ngoài sống ở Campuchia nhằm truy quét hoạt động buôn người.

Thanh Tâm (Theo Caixin, Dimsumdaily Hong Kong, VOD)