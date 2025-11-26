Những nhà ĐKVĐ tệ nhất ở Ngoại hạng Anh

Mùa trước, Liverpool băng băng về đích, và bỏ cách đội xếp thứ hai Arsenal đến 10 điểm.
Nhưng sau 12 vòng mùa này, thầy trò HLV Arne Slot rơi xuống thứ 12 với 11 điểm ít hơn đầu bảng Arsenal. Họ đã thua một nửa trong chặng đường đã qua mùa này, trở thành nhà ĐKVĐ thứ tư thua từ 6 trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).
Tình trạng tương tự cũng từng xảy ra với Liverpool trước đây. Mùa 2019-2020, Mohamed Salah và đồng đội vô địch với 99 điểm, hơn đội xếp thứ hai Man City đến 18 điểm. Nhưng ngay mùa tiếp theo, họ rơi xuống thứ ba với 69 điểm, kém Man City 17 điểm. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp mùa đó thua tổng cộng 9 trận, trong đó có những thất bại nặng nề 2-7 trước Aston Villa hay Man City 1-4.
Mùa 1994-1995, Blackburn Rovers gây sốc khi ngăn Man Utd vô địch lần thứ ba liên tiếp nhờ cách biệt đúng một điểm.
Nhưng đến mùa tiếp theo, Alan Shearer và đồng đội không còn là chính mình, rơi xuống thứ bảy với 61 điểm và kém "Quỷ đỏ" đến 21 điểm. Trong sáu vòng đầu, họ thậm chí thua bốn và hòa một. Cuối cùng, Blackburn kết thúc mùa giải mà không giành bất kỳ vé dự cúp châu Âu nào.
Mùa 2015-2016, Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích về một đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng trở thành nhà vô địch. Họ giành 81 điểm và hơn đội xếp thứ hai Arsenal 10 điểm.
Nhưng sang mùa 2016-2017, phép màu biến mất như chưa từng tồn tại. Leiscester thua 14 trong 25 vòng đầu, rơi xuống thứ 17 và khiến HLV Claudio Ranieri mất việc. Sau khi trở thành HLV tạm quyền, trợ lý Craig Shakespeare đưa "Bầy cáo" về thứ 12.
Mùa 1991-1992, Leeds United vô địch Anh với 82 điểm, hơn Man Utd bốn điểm. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, hào quang tại sân Elland Road vụt tắt.
Trong 10 trận đầu mùa 1992-1993, Leeds chỉ thắng ba. Mọi thứ càng tệ hơn khi ngôi sao chủ chốt Eric Cantona bỏ sang Man Utd do bất đồng với HLV Howard Wilkinson. Họ kết thúc ở vị trí 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm.
Mùa 2014-2015, Chelsea vô địch với tám điểm hơn Man City. Nhưng chỉ sau đó bảy tháng, họ rơi xuống thứ 16 và HLV Jose Mourinho phải ra đi. Trong trận mở màn hòa Swansea 2-2, "Người Đặc biệt" đã chỉ trích nữ bác sĩ Eva Carneiro về việc vội vào sân chăm sóc Eden Hazard và khiến Chelsea chơi thiếu người. Vụ rắc rối sau đó khiến Mourinho dần mất uy tín và không thể kiểm soát phòng thay đồ. Ông cáo buộc bị cầu thủ phản bội.
Sau khi tới thay, HLV tạm quyền Guus Hiddink chỉ đưa Chelsea về thứ 10.
Mùa 2012-2013, cựu HLV Alex Ferguson kết thúc sự nghiệp dẫn dắt Man Utd bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13. Nhưng đến mùa tiếp theo, người kế nhiệm mà ông chọn cho đội bóng, David Moyes làm hỏng mọi thứ. Man Utd thua ba trong sáu trận đầu, gồm thất bại 1-4 trước Man City. Cuối mùa, họ tiếp tục thua muối mặt 0-3 trước cách kình địch Liverpool và Man City, rồi về thứ bảy. Moyes phải ra đi một tháng trước khi mùa giải khép lại.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, PA, CLB