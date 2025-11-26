Những nhà ĐKVĐ tệ nhất ở Ngoại hạng Anh

Mùa 2015-2016, Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích về một đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng trở thành nhà vô địch. Họ giành 81 điểm và hơn đội xếp thứ hai Arsenal 10 điểm.

Nhưng sang mùa 2016-2017, phép màu biến mất như chưa từng tồn tại. Leiscester thua 14 trong 25 vòng đầu, rơi xuống thứ 17 và khiến HLV Claudio Ranieri mất việc. Sau khi trở thành HLV tạm quyền, trợ lý Craig Shakespeare đưa "Bầy cáo" về thứ 12.